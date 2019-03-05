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      Почему в разных городах Украины людят платят за тепло разные суммы: объяснения от Гройсмана

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Getty Images

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что разница в тарифах на тепло в Украине может достигать 30-40%, хотя тарифы на газ для теплокоммунэнерго являются одинаковыми. Причина такой разницы заключается в ряде факторов, среди которых, как технология производства тепла, так и меры энергосбережения. Кроме того, вопрос об этом следует задавать и местным владельцам теплокоммунэнерго.

      Об этом глава украинского правительства заявил на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением.

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      Тарифы на газ для теплокоммунэнерго одинаковы. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло по всей стране, у нас есть разница по стоимости тепла в разных городах. Конечная стоимость тепла и горячей воды зависит от технологии производства тепла, минимизации потерь, объективного учета, от мероприятий энергосбережения, для которых возможности равны благодаря децентрализации,
      – пояснил чиновник.

      Он отметил, что при одинаковой цене на газ разница может достигать 30-40% на стоимость тепла.

      "Я понимаю, что разница может быть, потому что технология производства тепла – разная. Но вопрос заключается в том, что сделали местные владельцы теплокоммунэнерго? 99% ТКЭ принадлежит муниципалитетам, местным властям", – отметил премьер.

      По его словам, правительство на подготовку к отопительному сезону выделило 12,5 миллиардов гривен.

      "Сколько потратили на водопроводы, новые котельные? Из 12,5 миллиардов только 3 миллиарда – на воду, тепло, транспортировку, новые сети. В стране – 20 тысяч километров сетей. В прошлом году отремонтировали всего 240 километров. Аварийных сетей в стране – 7 тысяч", – добавил Гройсман.

      С 1 мая в Украине в очередной раз вырастут цены на горячую воду и отопление, и украинцам придется платить на 10-20% больше. К примеру, сейчас куб горячей воды в Киеве стоит 97,89 гривен, а минимальное повышение тарифа здесь будет 10%. Итак, с 1 мая за кубометр воды в столице придется выложить минимум 107 гривен.

      Как формируется платежка? 99% в тарифе на отопление – это тепловая энергия. А тариф на тепловую энергию – это сумма стоимости изготовления, транспортировки и поставки тепловой энергии соответствующего качества. Закон предусматривает право потребителя иметь полную информацию относительно цен и тарифов и их составляющих. Однако, детализированные расчеты по каждому предприятию найти достаточно сложно – обычно, информация является обобщенной.

      Тарифы на тепло и горячую воду рассчитывают именно эти поставщики-монополисты, а утверждают – или ОГА, или же НКРЕКП. Вместе с тем, органы местного самоуправления в значительной степени влияют на формирование тарифов – они утверждают нормы расходов топливно-энергетических ресурсов, определяют температурный график работы тепловых сетей и размер местных налогов и сборов и тому подобное.

      Следовательно, тариф на тепловую энергию – это сумма тарифов на:

      1. Производство тепловой энергии: тепловую энергию вырабатывают котельные, теплоэлектростанции, теплоцентрали и теплоэлектростанции, а также атомные электростанции, поэтому стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было произведено;
      2. Транспортировка тепловой энергии – стоимость тепла будет зависеть от длины и технического состояния сетей транспортировки;
      3. Поставка тепла к конечному потребителю.

      Как сэкономить на горячей воде?

      1. Прежде всего – нужно установить счетчики воды, если у вас центральное водоснабжение. Таким образом будете платить только за собственное потребление.

      2. Экономнее пользоваться смесителем в виде ручки, чем стандартными двумя кранами. Можно установить комфортную температуру, включать и выключать кран одним движением, а не крутить краны каждый раз, напрасно расходуя воду и теряя время.

      3. Сломанный кран или сливной бачок – плюс несколько лишних вылитых напрасно ванн, за которые заплатите. Дешевле установить новые приборы.

      4. Принимать душ экономнее, чем ванну. Через насадки, которые распыляют воду, потратится в несколько раз меньше воды.

      5. Для экономии воды во время мытья посуды стоит установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой, и не выливать горячую воду напрасно.

      Размораживать мясо, рыбу под струей горячей воды – тоже плохая идея. Это пустая трата воды и тепла, плюс уничтожение полезных веществ продуктов. Размораживайте мясо и рыбу постепенно в холодильнике.

      6. Автоматические стиральные и посудомоечные машины сэкономят труд, время и ресурсы.

      Как экономить на отоплении? Здесь важно не допускать утечки тепла из квартиры. Предлагаем несколько простых, но действенных способов экономии тепла в доме.

      Металлопластиковые окна. Это позволяет сохранить около 50% тепла в помещении. Если денег на металлопластиковые окна нет, утеплите осенью окна, балконные двери и входные двери.

      Батареи. Если батарею закрывает тюль, то 3-4% тепла теряется. Еще лучше за батареей поставить тепловой экран из фольги. Это будет отражать тепло и 12% тепла будут возвращаться в квартиру. Покрасьте батареи в темный цвет, тогда они будут излучать на 8% тепла больше, чем белые. По словам эксперта по устойчивому домохозяйству Галины Гупан, это скандинавский дизайн: все средства, которые греют должны быть темного цвета. Например, коричневого, потому что этот цвет имеет лучшие характеристики теплопроводности.

      Проветривание. Не держите форточку постоянно открытой или если установлены металлопластиковые окна в режиме "проветривания". Проветривайте помещение интенсивно, то есть полностью открывайте окно, но недолго.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Тарифы Тарифы на газ Отопительный сезон
      Источник: 24 канал
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