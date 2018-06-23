16:50
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Почему в солнцезащитных очках экран смартфона может почернеть: объяснение

80 Читати новину українською
Почему в солнцезащитных очках экран смартфона может почернеть
Почему в солнцезащитных очках экран смартфона может почернеть / Фото из открытых источников

Вы, наверное, и сами замечали, что в солнцезащитных очках дисплей на смартфоне затемняется сильнее чем все остальное, а иногда экран совсем черный. Дело в поляризационных фильтрах.

Об этом пишет igate.com.ua.

Продавцы солнцезащитных очков подчеркивают, что они имеют "поляризационные фильтры". Это своеобразная решетка, которая останавливает горизонтальные волны, но пропускает вертикальные. В этом случае человек видит объект, но не видит ярких световых бликов.

Читайте также: Какие смартфоны имеют лучшую защиту от воды и пыли – обнародовали рейтинг

Поэтому жидкокристаллический дисплей смартфона чернеет при взгляде сквозь солнцезащитные очки потому, что он тоже имеет поляризационный фильтр. Поляризация наносится на LCD чтобы уменьшить блики на ярком солнце.

При этом поляризационные фильтры на очках и на смартфоне имеют разную направленность. Дисплей отсекает вертикальные световые волны, солнцезащитные очки – горизонтальные. В результате не остается ничего видимого.

Поэтому пользователям остается одно из двух: или перевернуть телефон на 90 градусов, или снять солнцезащитные очки.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: LifeStyle Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сегодня, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 522
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сегодня, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 109
Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
сегодня, 14:05 Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
287
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сегодня, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1438
Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
708
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук