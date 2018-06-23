Почему в солнцезащитных очках экран смартфона может почернеть: объяснение

Вы, наверное, и сами замечали, что в солнцезащитных очках дисплей на смартфоне затемняется сильнее чем все остальное, а иногда экран совсем черный. Дело в поляризационных фильтрах.

Об этом пишет igate.com.ua.

Продавцы солнцезащитных очков подчеркивают, что они имеют "поляризационные фильтры". Это своеобразная решетка, которая останавливает горизонтальные волны, но пропускает вертикальные. В этом случае человек видит объект, но не видит ярких световых бликов.

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Поэтому жидкокристаллический дисплей смартфона чернеет при взгляде сквозь солнцезащитные очки потому, что он тоже имеет поляризационный фильтр. Поляризация наносится на LCD чтобы уменьшить блики на ярком солнце.

При этом поляризационные фильтры на очках и на смартфоне имеют разную направленность. Дисплей отсекает вертикальные световые волны, солнцезащитные очки – горизонтальные. В результате не остается ничего видимого.

Поэтому пользователям остается одно из двух: или перевернуть телефон на 90 градусов, или снять солнцезащитные очки.

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