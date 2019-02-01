Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснение архитектора

Какие факторы влияют на формирование цен на рынке недвижимости Украины и почему несмотря на рост темпов строительства стоимость квадратных метров только растет.

Государственная служба статистики обнародовала данные о том, что по итогам 2018-го года по сравнению с 2017-м, цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины выросли на 5,4%, квартиры на вторичке за год подорожали на 5%.

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Архитектор Тарас Годованец в комментарии 24 каналу называет данные от Госкомстата однозначно заниженными.

Как проектант многих жилых комплексов в Киеве и Киевской области специалист отмечает, что корректировка на рынке недвижимости Украины с 2018 года было значительно выше.

Есть ряд факторов, от которых зависят цены на квадратные метры в новостройках. Архитектор выделяет следующие основные:

– повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018-м она выросла в среднем на 15-35%;

– за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;

– инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018-м снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017-м;

По словам архитектора, на ценах на квадратные метры также скажутся новые государственные строительные нормы, в частности, касающиеся проектирования и реконструкции.

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Например, с 1 апреля 2019 года вступят в действие новые ГБН про инклюзивность зданий, которые предусматривают, что новые объекты должны проектировать с учетом потребностей людей с инвалидностью.

В конце 2018 года начали действовать новые государственные строительные нормы относительно плотности застройки и фасадной теплоизоляции.

По данным эксперта, уже к началу нового строительного сезона, который стартует весной 2019-го, некоторые столичные застройщики заложили повышение стоимости квадратных метров в своих новостройках на 20-25%.

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, риэлтор Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу отметил, что в 2019 году резких изменений на рынке недвижимости Украины ожидать не стоит.