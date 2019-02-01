13:20
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснение архитектора

      417 Читати новину українською
      Почему в Украине дорожает недвижимость
      Почему в Украине дорожает недвижимость / unsplash.com/Иллюстрация

      Какие факторы влияют на формирование цен на рынке недвижимости Украины и почему несмотря на рост темпов строительства стоимость квадратных метров только растет.

      Государственная служба статистики обнародовала данные о том, что по итогам 2018-го года по сравнению с 2017-м, цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины выросли на 5,4%, квартиры на вторичке за год подорожали на 5%.

      Читайте также: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

      Архитектор Тарас Годованец в комментарии 24 каналу называет данные от Госкомстата однозначно заниженными.

      Как проектант многих жилых комплексов в Киеве и Киевской области специалист отмечает, что корректировка на рынке недвижимости Украины с 2018 года было значительно выше.

      Есть ряд факторов, от которых зависят цены на квадратные метры в новостройках. Архитектор выделяет следующие основные:

      повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018-м она выросла в среднем на 15-35%;

      – за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;

      инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018-м снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017-м;

      По словам архитектора, на ценах на квадратные метры также скажутся новые государственные строительные нормы, в частности, касающиеся проектирования и реконструкции.

      Читайте также: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

      Например, с 1 апреля 2019 года вступят в действие новые ГБН про инклюзивность зданий, которые предусматривают, что новые объекты должны проектировать с учетом потребностей людей с инвалидностью.

      В конце 2018 года начали действовать новые государственные строительные нормы относительно плотности застройки и фасадной теплоизоляции.

      По данным эксперта, уже к началу нового строительного сезона, который стартует весной 2019-го, некоторые столичные застройщики заложили повышение стоимости квадратных метров в своих новостройках на 20-25%.

      Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, риэлтор Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу отметил, что в 2019 году  резких изменений на рынке недвижимости Украины ожидать не стоит.

      читайте также:
      •  
      Теги: Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      17
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 119
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 591
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1704
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 416
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Первые фото обновленного Suzuki Vitara попали в СМИ
       27 июля 2018 , 18:45
      Марадона женится на 28-летней бывшей футболистке
       27 июля 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук