Почему в Украине дорожает строительство и какой прогноз до конца 2019 года

Стремительно ли подскочили цены на строительные материалы с начала года, что влияет на стоимость строительно-монтажных работ и как эта тенденция скажется на стоимости жилья в Украине? Об этом и больше узнайте далее в материале.

По данным аналитиков, по итогам 8 месяцев 2019 года стоимость стройматериалов в Украине выросла в среднем на 5-6%. Такие данные 24 каналу озвучил управляющий партнер девелоперской компании компании АVM Development Group Владислав Кононов.

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Как изменились цены на стройматериалы с начала года?

Арматура снизилась на 10% до 14900 грн/т; Бетон марки "П4В20" прибавил в цене на 10% до 1717 грн/м3 (с доставкой); Раствор кладки "М100 П8" вырос на 10% до 1609 грн/м3 (с доставкой); Стоимость утеплителя "Изоват фасад" увеличилась на 6% до 1980 грн/м3 (с доставкой); Цена на кирпич марки "М100" снизилась в среднем на 10% до 3,35 грн/шт (с доставкой); Газоблок StoneLight подорожал на 4,5% до 1382 грн/м3 (с доставкой).



Строительные материалы выросли в цене с начала года на 5-6% / Фото: 24 канала

Что влияет на ценообразование?

По словам специалиста, укрепление курса гривни на протяжении последних нескольких месяцев практически не повлияло на стоимость стройматериалов.

Зато цены пошли вверх из-за ряда других факторов. К примеру, значительное подорожание бетона украинского производства на 10% в июне было связано с антидемпинговыми пошлинами на импортный бетон.

В течение года наблюдалось значительное колебание стоимости арматуры: за I квартал ее подорожание составило 6%, однако в последующие месяцы цена то колебалась, то оставалась стабильной. В итоге, за 8 месяцев средняя цена опустилась на 10%.

Другие материалы дорожали в основном из-за сезонного фактора.

Почему дорожают строительные работы?

С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась в среднем на 15-20%.

Как объясняет специалист, такую тенденцию обуславливает недостаток квалифицированной рабочей силы и выезд украинцев за границу. Именно этот фактор больше всего влияет на рост стоимости строительства.

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Какой прогноз?

По прогнозу эксперта, дальнейший рост стоимости строительства в Украине будет зависеть от сезонного спроса на стройматериалы и от общеэкономической ситуации в стране.

Ближе к концу строительного сезона нынешнего уровня инфляции стоимость стройматериалов может незначительно снизится, но это никак не скажется на стоимости строительно-монтажных работ: она может вырасти еще на 2-3%,

– предполагает Владислав Кононов.

По итогам 2019 года общий рост себестоимости строительства может превысить 12-15%, что приведет к подорожанию жилья в среднем на 3-4% в пригороде Киева и на 1,5-2% в столице.

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