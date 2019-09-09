Почему в Украине дорожает строительство и какой прогноз до конца 2019 года
Стремительно ли подскочили цены на строительные материалы с начала года, что влияет на стоимость строительно-монтажных работ и как эта тенденция скажется на стоимости жилья в Украине? Об этом и больше узнайте далее в материале.
По данным аналитиков, по итогам 8 месяцев 2019 года стоимость стройматериалов в Украине выросла в среднем на 5-6%. Такие данные 24 каналу озвучил управляющий партнер девелоперской компании компании АVM Development Group Владислав Кононов.
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Как изменились цены на стройматериалы с начала года?
- Арматура снизилась на 10% до 14900 грн/т;
- Бетон марки "П4В20" прибавил в цене на 10% до 1717 грн/м3 (с доставкой);
- Раствор кладки "М100 П8" вырос на 10% до 1609 грн/м3 (с доставкой);
- Стоимость утеплителя "Изоват фасад" увеличилась на 6% до 1980 грн/м3 (с доставкой);
- Цена на кирпич марки "М100" снизилась в среднем на 10% до 3,35 грн/шт (с доставкой);
- Газоблок StoneLight подорожал на 4,5% до 1382 грн/м3 (с доставкой).
Строительные материалы выросли в цене с начала года на 5-6% / Фото: 24 канала
Что влияет на ценообразование?
По словам специалиста, укрепление курса гривни на протяжении последних нескольких месяцев практически не повлияло на стоимость стройматериалов.
Зато цены пошли вверх из-за ряда других факторов. К примеру, значительное подорожание бетона украинского производства на 10% в июне было связано с антидемпинговыми пошлинами на импортный бетон.
В течение года наблюдалось значительное колебание стоимости арматуры: за I квартал ее подорожание составило 6%, однако в последующие месяцы цена то колебалась, то оставалась стабильной. В итоге, за 8 месяцев средняя цена опустилась на 10%.
Другие материалы дорожали в основном из-за сезонного фактора.
Почему дорожают строительные работы?
С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась в среднем на 15-20%.
Как объясняет специалист, такую тенденцию обуславливает недостаток квалифицированной рабочей силы и выезд украинцев за границу. Именно этот фактор больше всего влияет на рост стоимости строительства.
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Какой прогноз?
По прогнозу эксперта, дальнейший рост стоимости строительства в Украине будет зависеть от сезонного спроса на стройматериалы и от общеэкономической ситуации в стране.
Ближе к концу строительного сезона нынешнего уровня инфляции стоимость стройматериалов может незначительно снизится, но это никак не скажется на стоимости строительно-монтажных работ: она может вырасти еще на 2-3%,
– предполагает Владислав Кононов.
По итогам 2019 года общий рост себестоимости строительства может превысить 12-15%, что приведет к подорожанию жилья в среднем на 3-4% в пригороде Киева и на 1,5-2% в столице.
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