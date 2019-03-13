Почему в Украине дорожают овощи
В феврале в Украине подорожали овощи из-за роста цен на тепличные сырые продукты в Турции. Цены выросли из-за неблагоприятной погоды, а Турция – главный поставщик овощей зимой.
"Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжила дорожать мука", – сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.
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Высокими остались и годовые темпы роста цен на овощи борщового набора. Все из-за более слабого урожая отдельных овощей как в Украине, так и в Европе.
Источник: 24 Канал
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