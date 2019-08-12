Почему в Украине не действует запрет на российские сайты и разблокирует ли их Зеленский?

В 2017 году пятый президент Петр Порошенко своим указом заблокировал ряд российских сайтов, в частности соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако украинцы едва ли не сразу нашли выход из ситуации и сегодня пользуются запрещенными сетями фактически беспрепятственно. Поэтому собирается ли новая власть усиливать контроль над соцсетями, или, наоборот, отменит запрет?

Какова ситуация с запрещенными сетями сейчас

Ряд русских сервисов, в частности Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс", заблокирован в Украине с 16 мая 2017 года. В марте 2019 года Порошенко подписал еще один указ, дополнив список запрещенных ресурсов. Тогда же срок блокировки продлили еще на три года. Однако ни для кого не секрет, что все это можно "обойти" – легко и бесплатно.

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Поэтому и не удивительно, что даже в июне 2019 года "ВКонтакте" находится на 8 строчке среди наиболее посещаемых интернет-ресурсов в Украине, "Яндекс" – на 9, а "Одноклассники" – на 11.

Сейчас самый простой способ для украинского пользователя зайти, например, в "ВКонтакте" – скачать последнюю версию приложения. При этом даже не обязательно устанавливать другие программы (как вот известный всем VPN) или копаться в настройках. Это стало возможным с помощью Proxy-сервера.

Proxy-сервер – это своеобразный посредник между компьютером и доступом в интернет. Через этот сервис проходят все запросы, обрабатываются, и только тогда получается получить ответ сети. Из-за этого страницы обновляются довольно медленно, однако, как отмечают пользователи, это не слишком критично.

Также пользователи услуг некоторых украинских провайдеров в июле уверяли: на соответствующие сайты могут заходить беспрепятственно даже через браузер. Сами же провайдеры эту информацию опровергли и обещали выяснить причину "сбоя".

Поэтому сейчас возникает вопрос: есть ли смысл в таком запрете и будет ли новая власть делать ее более жесткой?

Что же говорят у Зеленского?

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, комментируя информацию о свободном доступе к запрещенным ресурсам в июле этого года, отметил: санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Тогда же в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.

Также стоит отметить, что СНБО может отменить или внести изменения в санкции против российских соцсетей лишь на основании соответствующего предложения Верховной Рады, Кабинета Министров, Службы безопасности Украины или Национального банка.

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Кроме того, в начале августа новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев отметил: власть не намерена восстанавливать свободный доступ к российским социальным сетям в Украине.

Просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это – оружие врага. Мы просто не должны глупости делать, а должны защищать наше информационное пространство,

– отметил Потураев.

Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также рассказывал, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности: "К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно".

Без специальных приложений сейчас с браузера на запрещенные сайты зайти невозможно

Сам Владимир Зеленский в одном из немногочисленных интервью в апреле этого года отмечал, что "люди уже и так начали обходить запрет". На вопрос же, отменит ли он блокировки российских сайтов, Зеленский тогда четко не ответил. Однако отметил: прежде чем запрещать указанные ресурсы, стоило объяснить украинцам целесообразность подобных мероприятий и предоставить им достойную альтернативу.

Сам запрет он тогда сравнил с киевскими парковками.

У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня карай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь,

– пояснил тогда еще кандидат в президенты.

Поэтому, судя по заявлениям, команда Зеленского, хоть и согласна с тем, что запрет не действует, все же отменять его не собирается. По крайней мере пока.