Почему в Украине нельзя узаконить "еврономера"

"Посмотрите на их зарплаты и пенсии и на наши" – кивают евробляхеры в сторону Германии, когда им указывают, сколько в Германии стоят налоги на автомобили.

Посмотрите на их автомобили и на наши – на добивочку восклицают они.

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Я вот стараюсь морозиться вообще от темы евробляхеров, ведь все темы про "растаможки" изначально бессмысленны, так как евробляхер не является собственником авто, собственником этого авто является подставная фирма в Литве, а он ездит де юре на чужом авто по доверенности.

Нашли дыру в законе, сделали схему – пользуйтесь, раз наше государство ее не прикрывает. Все в рамках чинного законодавства, яке б воно не було. Мы же правовое государство, как бы там кому этот движ не нравился...

Но вот эти манипуляции – не надо их, ок? Потому что от них рыгать хочется.

Хотите поговорим на тему того, почему там такие зарплаты и такие машины? А я отвечу.

Потому что на что заработали, то и жрем.

Постараюсь объяснить. После Второй Мировой войны начала складываться европейская экономика. Тяжко, трудно. Германия, Англия и Франция, да и другие страны тяжело и долго работали, создавали экономические союзы, развивали бизнес. И платили налоги! Налоги, мать вашу. В казну. Чтоб государство могло выполнять социальный договор, чтоб были отчисления в казну.

И никого не волновало, что бюргерам приходится уходить на пенсию в 65 лет и их трудовой стаж должен быть не менее 35 лет. И да, это было и в не самые богатые для Германии годы.

А что мы? Мы ведь и дальше хотим выходить на пенсию в 60 лет и наш обязательный трудовой стаж 25 лет. Наверное, мы больше зарабатываем, чем немцы, раз можем себе позволить такие пенсионные взаимоотношения с государством, не так ли? У немцев шахтеры выходят на пенсию в 60 лет, скажите нашим шахтерам про это нововведение, я посмотрю какие будут бунты под ВР...

И вспомните, сколько воя начинается, как только поднимается вопрос об увеличении стажа и пенсионного возраста. Наши политики очередную каденцию прогибаются под электоральные вопли и оставляют нынешнюю пенсионную систему солидарной, не позволяя ныне работающим обеспечить себе мало мальски достойную пенсию.

Кстати, в Германии средняя пенсия реальная около 1000-1100 евро. Поверьте, не самые большие для Германии деньги. При этом всем в Германии спокойно обсуждают повышение пенсионного возраста до 67 и 70 лет, и ничего, бунтов не видно.

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Немцы – стареющая нация, там тоже растет количество пенсионеров, они это понимают и принимают.

А теперь давайте поговорим, насколько вы похожи на немцев. Вы получили хорошее образование и стали автомобильными конструкторами, что позволило нам собирать БМВ и Мерседесы, пользуясь нашим "интелектуальным" багажем? Нет?

Может у нас существует какая-то культура автомобилестроения, как в Германии или Англии, когда машины для участия в гонках там собирали чуть ли не по гаражам, а потом реализовывали эти решения уже в штатных авто?

Может у нас есть культура уплаты налогов? Ау, расскажите сколько из всего вашего трудового стажа вы получаете в конвертах? И не потому что ваш работодатель физически не может оплачивать, а с целью "оптимизации затрат" которые опять же сказываются на вашей пенсии?

Да, я знаю что когда Германия и другие страны Европы развивались, мы жили в "великом и могучем", который потом замечательно крякнулся в 1991 году, но мы так и не построили нормальное общество, здравую экономику, гонясь за одной гривной, но сегодня, вместо того чтоб гнаться за десятью гривнами, но завтра.

Мы выбирали политиков, которые нам позволяли это делать. Мы хотим меньше платить за комуналку, меньший пенсионный возраст, меньше налогов и богатеющее развивающее государство! Фак зе логик, зачем она нам.

Но ездить мы хотим на БМВ. Мы же украинцы. Как по другому. Чего европеец ездит, а мы нет?

Потому когда очередной нытик завоет о том "вы видели их зарплаты и пенсии", можно отвечать – да, видели. Потому что они на них заработали. В отличие от тебя. Который не готов работать на страну, а готов только промутиться для себя.

Более того скажу, пока будет такой подход – не видеть нам ни европейских зарплат, ни европейских пенсий. Просто потому что мы их хотим. чтоб мы как-то промутились, и они у нас были. Не заработать. Промутиться.

Но так не бывает. Мы промучиваемся уже 27 лет, стараясь не платить налоги, получая зарплаты в конвертах и голосуя за популизм, низкий пенсионный возраст и прочие плюшки. Ну как результат, вам нравится? Может все-таки признаем, что не работает такая система и надо что-то менять?

Вы не хотите меняться? Ну тогда вот он и ваш ответ, почему у нас такие зарплаты. Именно потому.

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