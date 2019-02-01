Почему в Украине почти не строят новые дороги, а латают старые: объяснение Емельяна

В Украине еще в 2018 году начали строить новые дороги и капитально ремонтировать старые. Однако, такие работы требуют гораздо больше денег, чем обычный средний ремонт или латание ям.

Предыдущие годы служба дорог в Украине занималась только ямочным ремонтом, отметил министр инфраструктуры Владимир Емельян в комментарии УНИАН.

Читайте также: Все дороги в Украине нужно отремонтировать за 5 лет, – Садовый

По его словам, в случае Украины текущий и средний ремонты – это фактически капитальный ремонт. Такие дороги должны прослужить минимум 10-15 лет.

Относительно полноценного капитального ремонта и нового строительства дорог, то мы уже начали это делать в прошлом году. Есть полностью новые объекты, но такие работы стоят гораздо дороже. Например, стоимость среднего ремонта составляет от десяти до двадцати миллионов гривен за один километр, а капитальное строительство с нуля дороги первой категории – полтора-два миллиона евро. Это – самая дешевая цена в Европе,

– сказал Емельян.

Кроме того, в Украине начинают строить бетонные дороги, которые по качеству гораздо лучше, чем асфальтовые. В частности, такая дорога будет на объездной Житомира и трасса Николаев – Кропивницкий.

Несмотря на то, что стоимость строительства таких дорог выше цены асфальтированных, они более долговечные. В Украине такие автодороги нужны лишь на наиболее загруженных участках.

Сколько денег выделят на ремонт дорог в 2019 году?В 2019 году украинское правительство намерено выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиарда гривен. Кроме того, Еврокомиссия запланировала предоставление 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проекта в Украине.