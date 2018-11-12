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      Почему в Украине повысили тарифы на газ: Порошенко объяснил ситуацию

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      Порошенко разъяснил, почему в Украине повысили тарифы на газ
      Порошенко разъяснил, почему в Украине повысили тарифы на газ / 24 канал

      Президент Петр Порошенко убеждает, что повышение тарифов на газ было необходимым, поскольку Украине очень важно получить очередной транш МВФ. Правда, утверждает он, состояние украинской экономики уже позволяет вообще отказаться от кредитов.

      Соответствующая информация появилась на его странице в микроблоге Twitter

      Читйате также: Гройсман отреагировал на повышение тарифов на тепло на 70%

      "Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариям? Нет, Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности", – убеждает гарант.

      Также украинский президент отметил, что без такого шага обойтись было невозможно, поскольку для "стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда". Добавим, что одним из требований МВФ как раз и было повышение тарифов на газ.

      "Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не должны были бы в 2019-2020 годах преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", – добавил Порошенко.

      Также политик заверил, что потребовал от правительства усовершенствовать и расширить программу субсидий, а также на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.

      Напомним, что с 1 ноября в Украине выросли тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.

      Почему в Украине растут цены на газ: смотрите видео

       

       

      ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ГАЗ В УКРАИНЕ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Кабинет Министров Украины Президент Украины Транш МВФ МВФ Тарифы Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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