Почему в Украине повысили тарифы на газ: Порошенко объяснил ситуацию

Президент Петр Порошенко убеждает, что повышение тарифов на газ было необходимым, поскольку Украине очень важно получить очередной транш МВФ. Правда, утверждает он, состояние украинской экономики уже позволяет вообще отказаться от кредитов.

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"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариям? Нет, Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности", – убеждает гарант.

Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Чи був в Уряду вибір між добрим і поганим сценаріями? Ні, Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності. Це приблизно як між Сциллою та Харибдою. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 November 2018

Также украинский президент отметил, что без такого шага обойтись было невозможно, поскольку для "стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда". Добавим, что одним из требований МВФ как раз и было повышение тарифов на газ.

"Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не должны были бы в 2019-2020 годах преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", – добавил Порошенко.

Можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ. Стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів. Ми так і зробили б, якби не мусили 2019-2020 рр долати пікові навантаження по виплаті старих боргів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 November 2018

Также политик заверил, что потребовал от правительства усовершенствовать и расширить программу субсидий, а также на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.

Напомним, что с 1 ноября в Украине выросли тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.

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