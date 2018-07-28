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Почему в Украине за 27 лет независимости до сих пор нет автокефальной церкви

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Петр Порошенко не первый поднимает вопрос автокефалии для украинской православной церкви. Об этом заговорили, когда Украина только получила независимость, почти 27 лет назад.

В 1991 году в Украине провозглашена независимость, но только политическая, а не церковная. В те дни священнослужители попытались и себе отделиться от Москвы. Первый президент Леонид Кравчук в своих заявлениях был нерешительным, поэтому ситуация вышла из-под контроля.

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Тогда митрополит киевский Филарет официально просил автокефалию, то есть утверждение церкви Киевского патриархата отдельно, а не как крылья Московского патриархата. Московские попы конечно были против. Хотя к такому уже подготовились, потому Филарета и его сторонников объявили раскольниками и лишили сана.

Чтобы окончательно утвердить власть Московского патриархата, в 1992 году, в Харькове, проводят Собор, на котором патриархом избирают Митрополита Владимира Сабодана. Откровенно пророссийский руководитель восстанавливает в церкви всех священников, которые не поддержали Филарета. Киевский патриархат не исчезает, но ослабевает.

Церква Релігія Хресна хода

Леонид Кучма, Патриарх Филарет и Леонид Кучма

В 1994 году становится президентом Леонид Кучма. У него была четкая ориентация на Москву и церковь Московского патриархата. Это сделало свое дело, гонения на так называемых раскольников усилились и вылились в жестокую провокацию – избиение похоронной процессии Киевского Патриарха Владимира (Романюка) на Софийской площади в Киеве.

Сторонники хотели похоронить его на территории собора, однако когда это сделать не позволили, поэтому выкопали яму прямо возле храма. Уже когда гроб опустили в землю никто не осмелился его вынимать. После смерти Владимира, священников возглавил Патриарх Филарет.

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Определиться с положением церкви не смогли и на втором сроке Кучмы. Снова заговорили об автокефалии лишь при его оранжевом преемнике Викторе Ющенко. Он наиболее активно из Президентов занимался духовными вопросами. Кресты Ющенко могли бы стать мемами, ведь их при нем поставили фактически на каждом въезде и выезде в населенные пункты.

Впервые начали официально оформлять документы на получение томаса, то есть подтверждение отдельной церкви, которую признает Константинополь. Правда, видео обращение осталось разве что на российских каналах, которые критиковали Ющенко.

Ющенко церква Хресна хода

Виктор Ющенко с семьей в церкви

Комиссия вселенского патриарха Варфоломея таки приехала в Киев приа Ющенко. Но лишь помахала рукой желанию отделиться. Преемник Ющенко – Виктор Янукович, церковью не занимался. На праздники ходил к Московскому патриархату, но активно себя, как верующего, не проявлял.

В этом году автокефалия снова на слуху. Теперь уже первый, второй и третий президенты даже отдельно выходят поддерживать такую инициативу. Продолжает строить свою кампанию вокруг этого вопроса и президент Петр Порошенко.

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Ему удалось снова пригласить в Киев комиссию из Константинополя, однако свое решение они объявят не сразу. Так что гарантий опять нет, а церковь Московского патриархата полноправно выводит на улицы своих верующих с портретами российского патриарха и царя Николая II.

Теги: Новости Украины Леонид Кучма Виктор Янукович Петр Порошенко Годовщина Крещения Руси Крестный ход религия Леонид Кравчук
Источник: 24 канал
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