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      Почему в Украину возвращаются давно забытые болезни: объяснение UNICEF

      94 Читати новину українською
      Почему украинцы снова болеют дифтерией
      Почему украинцы снова болеют дифтерией / volynnews.com

      Низкий охват прививками привел к тому, что в Украину возвращаются давно забытые болезни, например, дифтерия и столбняк.

      Об этом сообщает UNICEF.

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      Организация отмечает, что на начало октября 2018 года меньше половины (46%) украинских детей в возрасте 18 месяцев защищены от дифтерии, коклюша и столбняка.

      Отмечается, что с начала года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых).

       
      UNICEF
      “Обязательно вакцинируйте детей согласно календарю прививок, а если пропустили вакцинацию – как можно быстрее сделайте пропущенные прививки. Цельноклеточные вакцины АКДС, которые есть в каждом кабинете прививок в Украине, эффективные и безопасные, их качество подтверждено ВОЗ" .

       Почему в Украину возвращаются забытые болезни: смотрите видео

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      Теги: Здоровье Медицина Лечение Дети Вакцина Инфекция Профилактика заболеваний
      Источник: Здоров'я 24
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