Почему в Украину возвращаются давно забытые болезни: объяснение UNICEF

Низкий охват прививками привел к тому, что в Украину возвращаются давно забытые болезни, например, дифтерия и столбняк.

Об этом сообщает UNICEF.

Читайте также: В Киевской области младенеца из-за столбняка ввели в искусственную кому

Организация отмечает, что на начало октября 2018 года меньше половины (46%) украинских детей в возрасте 18 месяцев защищены от дифтерии, коклюша и столбняка.

Отмечается, что с начала года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых).

UNICEF “Обязательно вакцинируйте детей согласно календарю прививок, а если пропустили вакцинацию – как можно быстрее сделайте пропущенные прививки. Цельноклеточные вакцины АКДС, которые есть в каждом кабинете прививок в Украине, эффективные и безопасные, их качество подтверждено ВОЗ" .

Почему в Украину возвращаются забытые болезни: смотрите видео

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.