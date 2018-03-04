Почему в воде морщатся пальцы – неожиданное исследование

Это банальный на первый взгляд вопрос на самом деле интересует многих людей – почему от долгого пребывания в воде у нас начинают морщиться пальцы.

Как пишет издание "Жизнь активная".

Раньше считали, что пальцы становятся морщинистыми от того, что кожа набирает воды. Однако, это результат работы кровеносных сосудов.

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Так, эволюционный биолог и соавтор исследования Том Смалдерс, заявил, что «пальцы морщатся от воды для улучшения сцепления кожи с мокрыми объектами».

Нечто похожее происходит, когда рельефные автомобильные шины сцепляются с рельефной поверхностью лучше, поэтому более безопасны на дороге, чем гладкие.

Так, в новом исследовании ученые из Ньюкаслского университета просили добровольцев поднимать предметы разных размеров сначала сухими, а затем влажными руками. И если поднять мокрый предмет сухими руками было непросто, то после получасового намачивания в воде (когда кожа сморщивалась) выполнить задание удавалось гораздо быстрее.

Именно в этом, по мнению ученых, причина сморщивания пальцев.