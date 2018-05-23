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Почему важно лечить послеродовую депрессию

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Почему важно лечить послеродовую депрессию
Почему важно лечить послеродовую депрессию / baomoi.com

Послеродовая депрессия у женщины может дать серьезное осложнение – психоз. И такое состояние может быть опасным как для малыша, так и для матери и близкого окружения.

У многих женщин после родов появляется меланхолия, которая сопровождается печалью, тревогой, раздражительностью, резкой сменой настроения и сильной усталостью. Но через некоторое время это состояние проходит, передает "Наша мама".

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Однако, у некоторых женщин, которые родили ребенка, после родов это состояние может обостриться и длиться дольше, перерастая в послеродовую депрессию. Если ее не лечить, это может перерасти в психоз. Тогда у новоиспеченных матерей угасает надежда и жизнь теряет смысл, что может обернуться самоубийством женщины или нанесением вреда малышу.

Поэтому, чтобы женщины быстро вышли из после родовой депрессии и были хорошими матерями своим малышам, их нужно поддерживать и помогать воспитывать детей. В некоторых случаях необходимо обратиться за помощью к врачу.

Что такое психоз?
Это группа разнородных психических расстройств, сопровождающихся бредом, галлюцинациями, псевдогаллюцинациями, деперсонализациями и другими симптомами.

Теги: Беременность и дети Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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