Почему важно правильно разговаривать с детьми: объяснение от Супрун

С детьми обязательно надо много разговаривать – чтобы поиграть, спросить домашнее задание. А также важно вести с ними содержательные диалоги. Это даст ребенку возможность рассказать о своих чувствах, как у него прошел день и другом.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Разговаривать с ребенком и дать возможность ему высказаться – не только интересно и весело – это также важно для развития", – отметила Супрун.

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Регулярные разговоры с детьми улучшают их словарный запас, способность к изучению языков, помогают с правописанием и словесно-логическим мышлением.

Поэтому чем раньше вы начнете разговаривать с детьми – тем лучше. Даже с малышом можно начинать коммуницировать, повторяя разные интересные звуки и отвечая смешной мимикой.

Беседы с детьми полезны для здоровья – они помогают лучше познавать друг друга и мир вокруг,

– подытожила чиновник.

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