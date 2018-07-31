Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал

История задержанной в США российской шпионки Марии Бутиной может быть гораздо теснее связана с Украиной, чем кажется на первый взгляд. Как минимум, изучение ее деятельности в Украине до аннексии Россией Крыма дает повод задуматься о масштабности и эффективности работы российских агентов влияния в нашей стране.

О каком шпионском скандале идет речь?

О том, который развернулся вокруг задержанной в Вашингтоне шпионки Кремля Марии Бутиной.

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Бутина три года училась в Американском университете в Вашингтоне, где, по официальной версии, изучала международные отношения. На самом же деле она была русской шпионкой. Американская прокуратура обвиняет Бутину, которую задержали 15 июля, в незаконном лоббировании интересов России. Ее подозревают в связях с российскими спецслужбами. Следователи установили: Бутина имела отношения с одним из членов Республиканской партии США, с его помощью собирала информацию на американских политиков и, вероятно, передавала ее в Москву. В Кремле обвинили ФБР в непрофессиональности.

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При чем здесь Украина?

Работа в США, очевидно, была не единственным проектом, к которому привлекалось Бутина. В Украине она тоже "работала", в частности – была причастна к оккупации Крыма и части Донбасса.

По данным активистов ОО "Оберег", началом карьеры Бутиной можно считать российский фестиваль "Селигер" 2009 года, где появился нынешний флаг террористической группировки "ДНР" и засветились так называемые "активисты" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В 2013 Бутина принимала участие в так называемом "экспертно-политическом клубе "Модус", который занимался разжиганием ненависти к украинцам и, по неоднократным признаниям самих участников проекта, курировался Владиславом Сурковым. В 2014 году Бутина принимала активное участие в оккупации Крыма. Она призвала владельцев оружия к участию в своем движении и поощряла к получению разрешений на оружие российского образца. Летом 2014 года на Донбассе принимала участие в организации митингов в поддержку сепаратистов в Украине. Призывала людей жертвовать средства для боевиков.

Кроме того, в 2011-2013 годах Бутина создала организацию "Общественная безопасность и порядок", которая переросла в движение "Право на оружие". Организация сотрудничала с "Украинской ассоциацией владельцев оружия (УАВО), председателем которой является Георгий Учайкин.

Кто такой Учайкин?

Председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия", которая была основана в 2009 году.

Как отмечает аналитик Вадим Лабас, Учайкин имеет тесные отношения с Бутиной. Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что оба до сих пор являются почетными членами своих, дружественных организаций – Учайкин в российской "Право на оружие", Бутина в "Всеукраинской ассоциацией владельцев оружия".

"В первом съезде движения "Право на оружие", который прошел в Москве в 2012 году, Учайкин был почетным гостем. И не смотря на то, что в съезде принимали участие такие фигуры, как Жириновский, Охлобыстин и другие украинофобы, Учайкин занял почетное место по левую руку от Марии. Накануне начала Майдана, осенью 2013 года, состоялся второй съезд организации "Право на оружие". И в нем не обошлось без почетного гостя Георгия Учайкина. Уже через четыре месяца после этого съезда, Мария в полную силу будет помогать оккупировать Крым", – рассказал Лабас.

Как Учайкин связан со шпионами?

Сам Учайкин утверждает, что никак. По его словам, "Украинская ассоциация владельцев оружия" не сотрудничает с российскими организациями, в том числе и с "Правом на оружие". "А до начала агрессии России против Украины отношения с Марией Бутиной и ее организацией были исключительно деловыми", – подчеркнул он.

Действительно, еще в начале 2014 года на сайте УАВО появлялись статьи Марии Бутиной об оружии. О более позднем сотрудничестве "Украинской ассоциации владельцев оружия" с движением "Право на оружие" Бутиной лично информацию найти не удалось.

При этом Лабас считает, что все это действительно можно было бы отнести к знакомству по интересам до войны, если бы не действия Учайкина уже после начала конфликта, который всячески дискредитирует страну своими заявлениями, которые впоследствии негативно отражаются в отчетах международных организаций. Исходя из его медийной активности, Учайкин вполне может оказаться агентом влияния Российской Федерации в Украине, говорит аналитик.

Почему важно то, что пишут маленькими буквами?

Потому что иногда по источникам информации, которые редко кто читает в международных докладах, стоит искусная схема по распространению и легализации слухов. В частности речь идет о заявлениях Учайкина, в которых он пытается доказать международным организациям, что Украина причастна к мировому терроризму. "Большой объем нелегального оружия по территории Украины передвигается во всех направлениях. Я был одним из участников встречи с миссией ОБСЕ. Они мониторят и фиксируют, что уже есть трафик нелегального оружия из Украины в страны Европы. Уже есть мнение, высказывается специалистами, возможно на 70-80% те автоматы, которые выстрелили в Париже во время нападения на редакцию издания Charlie Hebdo, имеют украинское происхождение", – цитирует Лабас одно из заявлений Учайкина. Под большим объемом, в соответствии с различными заявлениями Учайкина, подразумевается около 5 миллионов единиц оружия.

Проблема в том, что установить, откуда берется эта цифра – невозможно. Учайкин ссылается на данные аналитической компании Small Arms Survey, которая сотрудничает с ООН. Исследования этой организации действительно содержит такие данные.

Но. Эти данные, как отмечается в источниках информации, взяты из статьи Юраса Караманау, опубликованной на Associated Press. И в этой статье автор пишет, что информацию о 5 миллионха единиц незарегистрированного огнестрельного оружия автор получил от самого Учайкина.

Еще один источник информации, который был использован во время создания отчета – статья Би-би-си, автор которой также получил информацию от Учайкина. Откуда, в таком случае, получил информацию Учайкин – загадка. Однако реализация схемы по легализации слухов и искажению информации действительно дает повод задуматься о достоверности фактов, которые приводит глава "Украинской ассоциации владельцев оружия".