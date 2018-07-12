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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Почему важно всегда завтракать: убедительные факты от Супрун

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Почему важно всегда завтракать
Почему важно всегда завтракать / unsplash.com

Многие люди пренебрегают завтраком, и очень зря, ведь это гарантированный путь к проблемам со здоровьем.

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

С ее слов, если не позавтракать, сильнее хочется есть нездоровую пищу. Еще один негатив – возрастают риски появления желчнокаменной болезни.

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Довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. Обычно они отказываются от завтраков и придерживаются безжировых диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи,
– объяснила Супрун.

Если вы хотите сбросить лишний вес, пропускать завтрак – не лучшая идея. Ведь люди, которые пропускают завтрак, более склонны набирать лишний вес.

Кроме того, без завтрака будет труднее думать, ведь утром мозг требует подзарядки, чтобы нормально функционировать. А полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.

Завтракать лучше не позже, чем через 2 часа после пробуждения.

 

К слову, ранний завтрак очень важен для диабетиков, поскольку поздний прием пищи вызывает сдвиги в биологических часах. И именно это может нарушить энергетический обмен.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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