Почему важны местные выборы: объяснение политолога

Недавно лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Также в правительстве надеются, что это произойдет и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Про те, чому важливі місцеві вибори, зміни до виборчого кодексу та про вибори на окупованому Донбасі в ефірі 24 каналу говорив політолог Петро Олещук.

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Про важливість місцевих виборів

За словами політолога, місцеві вибори встановлюють структуру органів місцевого самоврядування, які визначають повсякденне життя кожного українця. Від них залежить усе – від вивезення сміття до стану інфраструктури.

Не забуваймо про продовження реформи місцевого самоврядування в Україні, яка охоплювала і створення громад. Це має на меті посилити роль та повноваження місцевого самоврядування. Тож не виключено, що незабаром вони відіграватимуть ще більшу роль,

– вважає Олещук.

Про вибори на окупованих територіях

Як повідомив Олещук, проведення цих виборів – кінцева мета реалізації Мінських домовленостей. Якщо йдеться про необхідність їхньої реалізації, то варто також говорити і про проведення виборів.

"Але ми чудово розуміємо проблеми, які супроводжують особливість проведення цих виборів. Для того, що вони були реалізовані, треба створити відповідні правові й конституційні умови. Поки що це виглядає занадто оптимістично", – додав Олещук.

У чому полягають складнощі проведення місцевих виборів на Донбасі?Раніше і президент Зеленський, і глава Офісу Президента висловили сподівання, що вибори на окупованому Донбасі вдасться провести восени 2020 року. Однак це буде можливим лише після виведення російських збройних формувань із Донбасу та передачі кордону під український контроль.

Дивіться відео розмови з політологом про проведення місцевих виборів:

Про зміни до виборчого кодексу

Експерт зазначив, що всі зміни будуть предметом для дискусій і не всі будуть затверджені в кінцевому результаті. А місцевий рівень має свою специфіку

"Зрозуміло, що це може стосуватися не лише "Слуги народу", а й інших парламентських політичних сил. Кожен із яких зацікавлення в тому, щоб монополізувати не лише представництво в парламенті, а й на місцях", – наголосив Олещук.

На його думку, суспільство не готове сприймати зміни до виборчого кодексу. Він також зазначив, що партійні бренди не є вирішальним чинником у голосуванні на місцях.

Що відомо про зміни до виборчого кодексу? Пропонують, щоб кожна партія, яка балотується на місцевих виборах була зобов'язана брати участь на 2/3 округів країни. Фактично, усі охочі прийти до влади на місцях мають входити до великих партій.



Крім того, планують встановити Національний виборчий бар'єр для кожного партії – 5% по всій території країни.



Також 30 квітня Рада проголосувала за зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах. У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.



Президент Володимир Зеленський 6 травня різко засудив створення штучних бар'єрів для невеликих регіональних політичних партій під час майбутніх місцевих виборів. Він пообіцяв, що не допустить цього.