Почему весь мир должен помнить о Голодоморе в Украине: заявление канадского сенатора

Современное поколение обязано защитить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. И весь мир должен осознавать актуальность Голодомора 85 лет спустя.

Об этом в Оттаве во время чествования жертв Голодомора заявила канадский сенатор Рейнел Андрейчак, сообщает Укринформ.

Ежегодно среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важную человеческую связь с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас падает ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, которые до сих пор распространяются Кремлем,

– сказала Андрейчак.

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Канадский сенатор подчеркнула, что Голодомор заставил украинцев замолчать, но не одолел их.

"Существование Украины как независимого государства и готовность украинцев бороться за нее доказывают это. Однако сейчас, спустя 85 лет после Голодомора, украинцев снова заставили выступить в защиту собственного государства, его суверенитета и территориальной целостности. Опять режим в Кремле пытается подорвать государственность Украины", – отметила Андрейчак.

Она убеждена, что советский диктатор Иосиф Сталин, который является одним из организаторов Голодомора, боялся украинцев, их независимости и нежелания подчиниться российскому имперскому проекту.

Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя,

– отметила канадский сенатор.

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К слову, Канада официально признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. Соответствующий законопроект в верхнюю палату парламента внесла именно Рейнел Андрейчак.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: