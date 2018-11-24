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      Почему весь мир должен помнить о Голодоморе в Украине: заявление канадского сенатора

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      Голодомор в Украине 1932-33 годов
      Голодомор в Украине 1932-33 годов / Lawliberty.org

      Современное поколение обязано защитить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. И весь мир должен осознавать актуальность Голодомора 85 лет спустя.

      Об этом в Оттаве во время чествования жертв Голодомора заявила канадский сенатор Рейнел Андрейчак, сообщает Укринформ.

      Ежегодно среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важную человеческую связь с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас падает ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, которые до сих пор распространяются Кремлем,
      – сказала Андрейчак.

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      Канадский сенатор подчеркнула, что Голодомор заставил украинцев замолчать, но не одолел их.

      "Существование Украины как независимого государства и готовность украинцев бороться за нее доказывают это. Однако сейчас, спустя 85 лет после Голодомора, украинцев снова заставили выступить в защиту собственного государства, его суверенитета и территориальной целостности. Опять режим в Кремле пытается подорвать государственность Украины", – отметила Андрейчак.

      Она убеждена, что советский диктатор Иосиф Сталин, который является одним из организаторов Голодомора, боялся украинцев, их независимости и нежелания подчиниться российскому имперскому проекту.

      Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя,
      – отметила канадский сенатор.

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      К слову, Канада официально признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. Соответствующий законопроект в верхнюю палату парламента внесла именно Рейнел Андрейчак.

      Что такое Голодомор в Украине?
      Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: История Голодомор Новости политики Новости Украины СССР Новости России Владимир Путин Украина – Россия Канада
      Источник: 24 Канал
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