Почему вещи погибших под Иловайском бойцов нашли закопанными: известные циничные подробности

Стали известны новые подробности потрясающей находки в Днепропетровской области. Накануне нашли вещи погибших под Иловайском бойцов. 36 мешков, в которых: награды, форма, письма, которые должны были служить вещественными доказательствами по уголовному делу, однко оказались выброшенными.

Эта история началась осенью 2014 года, когда Иловайский котел уже унес жизни сотен украинских бойцов. К одному из фермерских хозяйств поселка Таромское в Днепропетровской области тогдашний начальник полиции привез 36 мусорных мешков с бирками из морга, и попросил оставить их здесь "чтобы подсохли", мол, так комфортнее будет с ними работать.

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Оставил и всё. Сначала обещал что-то сделать, потом стал игнорировать обращения, а позже уволился из органов. После длительного ожидания с просьбой помочь фермеры обратились к бывшему куратору батальона "Кривбасс".

"Бомжи начали воровать каски, снаряжение, лопатки, берцы. Чтобы не было запаха, приняли решение прикопать", – рассказали фермеры.

К делу привлекли волонтеров "Черный тюльпан", которые имеют большой опыт по поиску и эксгумации павших на Востоке бойцов. Уже во время поверхностного осмотра местности исследователи увидели две пары солдатских берцев, а рядом, едва присыпанный землей, медаль 40-го батальона Кривбасс с номером 19. То есть это первая партия наград, которые получили криворожские добровольцы под Иловайском. Стало понятно, что информация подтверждается. Для продолжения работы вызвали местных правоохранителей.

"Это представители "Черный тюльпан". Мы приехали. Сначала ничего не говорили. Фейк, не фейк. Хотели проверить все", – отметил бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

Далее, под полицейский протокол, начался тщательный осмотр солдатских вещей. И в очередной раз убедились в халатности тех, кто должен был с ними работать.

Карманы тщательно ни проверялись. Там то монеты, то детский самолётик ... Вот если бы медаль была, то уже нечего говорить. Ужасно жалко. У каждого есть дети. И спросите у тех родителей, ктое не дождался детей, как им это дело. Вот куртка камуфляжная, и на ней такая вот ... на память. Оберег с крестом с распятием, и зажигалка в кармане была,

– прокомментировал волонтер "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев.

В карманах остались личные вещи бойцов, которые по закону должны быть изъяты под описание и отданы на хранение. Вместе с уголовным делом, которое открывалось на каждого погибшего и куда приобщалосья и описание всего, что было при теле бойца.

Волонтеры работали в течение семи часов. Из 36 мешков, осталось более или менее уцелевшими примерно 28. На некоторых из них сохранились бирки, наклеенные в морге. Часть можно прочитать. Почти все вещи, а их сохранилось около ста единиц, были со следами крови, а запах от них свидетельствует и об остатках плоти. То есть все эти вещи, тогда в 2014 году, могли помочь идентифицировать тела. Волонтеры, которые за время своей работы многое видели, с таким столкнулись впервые.

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"Я сам отец. У меня самого сын был там и я как никто понимаю. Это преступление. Это просто преступление! Так поступит не по-христиански, не по-человечески", – сказал Александр Зеленский, волонтер "Черный тюльпан".

Областное следственное управление утверждает, что правоохранители имели право на передачу вещей для временного хранения другим лицам. Но то, что о них забыли или просто не захотели иметь с ними дело, уже является преступлением. О ходе этого дела и ее результат обещают сообщать.