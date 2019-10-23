Почему ветеран войны на Донбассе "Сенсей" ходил по Киеву с гранатой: объяснение психолога

Накануне на улице Пушкинской в Киеве произошел взрыв: сработала ручная граната. Двое мужчин погибли на месте, среди них – ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Политический психолог Вадим Васютинский в прямом эфире 24 каналу прокомментировал инцидент.

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По его словам, он показывает общую ситуацию в стране – война, жертвы, смерть и тому подобное. Ведь все это определенным образом делает привычным то, что можно ходить с оружием. Мол, на войне было страшно, и вне ее может быть.

Люди, которые с этим столкнулись, несколько теряют чувство бдительности, осторожности. Они также теряют ощущение ценности человеческой жизни и здоровья,

– отметил психолог.

"Нельзя сказать, что это злой умысел – "буду ходить и всех пугать гранатой". Просто снижается порог чувствительности к таким вещам. То, что в мирной жизни было вполне недопустимым, в таком полумирном представляется возможным", – пояснил он.

Взрыв на Пушкинской: деталиМощный взрыв прогремел в центре столицы, на улице Пушкинской, 22 октября примерно в 23:15. Вследствии него погибло двое мужчин: 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дегтярев и 42-летний охранник Михаил Никитин одного из офисных зданий поблизости.





Ветеран Виктор "Сенсей" Дегтярев



По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната. На месте происшествия и в офисе полицейские нашли остатки алкогольных напитков.

Эксперт также отметил, что в условиях войны на Донбассе по всей Украине увеличилось количество оружия. И, главное, изменилось отношение к нему.

"Применение оружия – сейчас не исключительная вещь. Его используют, например, чтобы выяснять отношения. В этом случае (говорится о взрыве на Пушкинской – 24 канал) такого не было. Но неосторожное обращение является соответствующим проявлением: теряется психологическая бдительность", – добавил он.

Важно! Как рассказали в полиции Киевщины, основная версия взрыва на Пушкинской в ​​Киеве – неосторожное обращение с гранатой.

Кроме этого, Васютинский отметил, что проявлением посттравматического синдрома может быть, собственно, применение оружия, угроза ним и тому подобное. А когда человек просто неосторожно обращается с ним, это хоть и не очень здоровый симптом, конечно, но это больше – определенная небрежность.

Мы не можем эту небрежность трактовать как болезненное состояние. Но это изменение социальных норм, оценок происходящего и оценки своего собственного поведения. Можно себе позволить больше, чем позволял раньше,

– пояснил психолог.

И добавил, что если даже предположить, что абсолютное большинство военных – ответственные и серьезные люди, всегда найдется так называемая группа риска. То есть несколько процентов, которые будут смотреть на запреты сквозь пальцы. Такие люди всегда были, есть и будут.