Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование

Александр Дорошенко возглавляет общественную организацию, которая помогает бывшим бойцам АТО в оформлении документов для получения гарантированной от государства земли. Им приходится проходить семь кругов ада – и никакой гарантии на результат. Среди членов его организации не наберется и 1% тех, кто успешно преодолел это бюрократическое ад.

Дорошенко навел статистику только по одной, подконтрольной ему общественной организации 120 воинов АТО из Киева, которые вернулись с войны с инвалидностью, которые на заявления о получении участков получили категорический отказ.

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Обычно АТОшники первыми обращаются в местные советы с просьбой выделения земельного участка, на что им отвечают ил "да", или "земли нет". Была и история, когда сначала отыскалась свободная земля, и уже потом под нее нашлись люди, которые якобы обращались в госгеокадастр с заявлениями о выделении. И далеко не всегда они были бывшими военными с АТО.

Отметим, что эти 323 гектаров земли, которые забрали у госпредприятия находятся в Киево-Святошинском районе – пригороде Киева. Сотка земли там стоит 1500 долларов. Итак, речь идет о куше в где-то 50 миллионов долларов.

Как провернули дерзкую схему?

Схема реализовывалась в несколько этапов. Этап первый – руководители районных подразделений киевского областного госгеокадастра, которые непосредственно занимаются мониторингом и поиском свободных госземель, нашли участок в "Пуще-Водице" на 323 гектара и вывели ее с баланса госпредприятия.



Участок в ГП "Пуща-Водица"

Впоследствии начались махинации. Да, на сотнях гектаров, что когда-то были яблоневыми садами, уже давно высятся кварталы высоток.

Журналисты выяснили, что "Пуща-Водица" когда отдала часть своих земель в Киеве под застройку жилья, за что должна получить часть квартир в новостройках. Но должностные лица "Пущи-Водицы", похоже, просто "забыли" заключить инвестиционные договоры и квартир не получили.

Кто украл земли на ГП "Пуща-Водица"? В 2016 году ГПУ обнаружила, что у "Пущи-Водицы" украли 350 гектаров земли. Вообще, кто только не дерибанил агрокомбинат "Пуща-Водица". Это и люди из окружения "радикала" Сергея Скуратовского и экс-главы Госземагентства Сергея Тимченко, а также Юрий Иванющенко, более известный как "Юра Енакиевский". И в большинстве агрокомбинат отказывался от той земли самостоятельно.

Как "отмывали" украденную у госпредприятия землю?

Второй этап в этой схеме, по версии СБУ, заключался в том, что чиновники госгеокадастра нашли 163 подставных лица, часть из которых действительно имела статус участника АТО.

Вот хронология событий:

• В июне этого года 163 человека написали заявления в Главное управление госгеокадастра Киевской области для получения двух гектаров земель под личное сельское хозяйство. Какая часть из заявителей – настоящие воины АТО – неизвестно.

• Как ни странно, но все до одного ходатайства моментально были согласованы и в один день – 30 июля этого года. Руководитель Геокадастра в Киевской области Людмила Приходько поставила визы на приказах о передаче бывшей земли ГП "Пуща-Водица" этим 163 лицам в частную собственность.



На землю в "Пуще-Водице" претендовали 163 подставные лица

• Уже через две недели – 14 августа 2019 года 70 из 323 гектаров были внесены в уставный капитал некоего ООО "Фермеры Киевщины". Как ни странно, в реестре Минюста нет никакой информации об этой ООО. То есть компания оказалась фантомом или же она могла исчезнуть из списка в результате рейдерства.

Красноречивый факт, что указывает на аферу – оформлением права собственности на этот земельный участок, который забрали у госпредприятия, занималось коммунальное предприятие "Агентство административных услуг" из Борисполя. Когда мы пришли туда спросить, для чего регистраторы оформляли землю в совершенно другом районе Киевской области, то работник КП просто убежал.

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Журналисты не могли не посетить и сам госгеокадастр Киевской области, который, по версии СБУ, принимал активное участие в присвоении земли ГП "Пуща-Водица", но руководителя не нашли.

Какова цель аферы? По словам экспертов, вполне вероятно, что в будущем весь этот земельный участок в сотни гектаров пойдет под застройку. А главный цинизм в этой истории заключается в том, что пока одни фейковые АТОшники и их такие же сомнительные организации получают сотни гектаров государственной земли задаром и быстро, другим, настоящим бойцам приходится ждать собственные участки годами.