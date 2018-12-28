Почему вид спорта, где главное правило "упал, значит – умер", делает людей счастливыми
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – не так давно это было лишь невинной исторической реконструкцией, а сейчас – полноценный вид спорта, где интриги, страстей и драмы не меньше, чем на футбольных полях. На поле боя совсем мало ограничений: соперника можно бить чем угодно и куда угодно, пока он не окажется на земле. Главное правило: упал, значит – умер. К счастью, это только понарошку.
Также в выпуске:
Чемпионаты мира "Битва наций".
На каких ролях украинцы в этом спорте и сколько у них медалей на чемпионатах мира.
Что делает участников исторических реконструкций счастливыми людьми.
Источник: 24 канал
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