Почему вид спорта, где главное правило "упал, значит – умер", делает людей счастливыми

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – не так давно это было лишь невинной исторической реконструкцией, а сейчас – полноценный вид спорта, где интриги, страстей и драмы не меньше, чем на футбольных полях. На поле боя совсем мало ограничений: соперника можно бить чем угодно и куда угодно, пока он не окажется на земле. Главное правило: упал, значит – умер. К счастью, это только понарошку.

Также в выпуске: Чемпионаты мира "Битва наций". На каких ролях украинцы в этом спорте и сколько у них медалей на чемпионатах мира. Что делает участников исторических реконструкций счастливыми людьми.