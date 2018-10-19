12:43
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Бутусов
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Юрий Бутусов

      Почему власть не "сдаст" скандального контрразведчика Семочко

      1784
      Порошенко не сдаст Сергея Семочко потому что это вигодно в первую очередь ему
      Порошенко не сдаст Сергея Семочко потому что это вигодно в первую очередь ему / kompromat1.net

      Не понимаю, а зачем к начитанному на суфлер тексту выступления генерала внешней разведки Сергея Семочко подмонтировали какого-то "чувака" с вопросом?

      Думаю, после этой операции "Интервью" многим стало понятно, почему наш враг – российские спецслужбы с околоплинтусным уровнем интеллекта Петрова-Боширова, успешно осуществляют диверсии в Украине. Потому что один примерно уровень интеллекта с многими нашими генералами, одна школа, одна карьера – выстроенная на вранье, подобострастии к начальству, презрении к прочим людишкам, воинствующем невежестве.

      Читайте также: Не карьерист, а мультимиллионер: скандал по делу Семочко

      Интервью Семочко и все его дело показало глубокую депрофессионализацию высшего руководства силовых структур. Вот как это выглядит крупным планом – зачитывание по суфлеру написанного кем-то текста на украинском, затем какие-то общие слова на русском, никакой конкретики – а почему средства на покупку элитной недвижимости его семьей отсутствуют в его декларации?

      Он не видит вообще никакого компромата, что во время войны его семья приобретает виллы в супердорогом Козине. Оказывается, у жены такой был выгодный бизнес в Крыму, что хватило на Козин, вот такие небедные беженцы оказались. И сейчас бизнес пришлось бросить – но средств на содержание поместья хватает.

      Никакого серьезного авторитета Семочко в спецслужбах не имеет. Стоит ли удивляться тому, что безнаказанно взрывают арсеналы и нет ни одного задержанного диверсанта?

      Стоит ли удивляться, что арсеналы не взрываются в России, что мы не похищаем высокопоставленных российских офицеров для обмена на наших пленных? Президент Порошенко не сдаст Семочко, потому что по его личному указанию именно Семочко руководил операцией по задержанию и выдворению из Украины Михаила Саакашвили и ряда его сотрудников и рядом других тому подобных дел.

      Личная преданность, наличие компромата для контроля, и готовность выполнить любую политическую команду – дело Семочко показывает, как быстрее всего делается карьера в украинских спецслужбах.

      Читайте также: Дело Семочко – удар по Украине

      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации СБУ Петр Порошенко Скандал Президент Украины
      Источник: Юрий Бутусов
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук