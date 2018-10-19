Почему власть не "сдаст" скандального контрразведчика Семочко

Не понимаю, а зачем к начитанному на суфлер тексту выступления генерала внешней разведки Сергея Семочко подмонтировали какого-то "чувака" с вопросом?

Думаю, после этой операции "Интервью" многим стало понятно, почему наш враг – российские спецслужбы с околоплинтусным уровнем интеллекта Петрова-Боширова, успешно осуществляют диверсии в Украине. Потому что один примерно уровень интеллекта с многими нашими генералами, одна школа, одна карьера – выстроенная на вранье, подобострастии к начальству, презрении к прочим людишкам, воинствующем невежестве.

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Интервью Семочко и все его дело показало глубокую депрофессионализацию высшего руководства силовых структур. Вот как это выглядит крупным планом – зачитывание по суфлеру написанного кем-то текста на украинском, затем какие-то общие слова на русском, никакой конкретики – а почему средства на покупку элитной недвижимости его семьей отсутствуют в его декларации?

Он не видит вообще никакого компромата, что во время войны его семья приобретает виллы в супердорогом Козине. Оказывается, у жены такой был выгодный бизнес в Крыму, что хватило на Козин, вот такие небедные беженцы оказались. И сейчас бизнес пришлось бросить – но средств на содержание поместья хватает.

Никакого серьезного авторитета Семочко в спецслужбах не имеет. Стоит ли удивляться тому, что безнаказанно взрывают арсеналы и нет ни одного задержанного диверсанта?

Стоит ли удивляться, что арсеналы не взрываются в России, что мы не похищаем высокопоставленных российских офицеров для обмена на наших пленных? Президент Порошенко не сдаст Семочко, потому что по его личному указанию именно Семочко руководил операцией по задержанию и выдворению из Украины Михаила Саакашвили и ряда его сотрудников и рядом других тому подобных дел.

Личная преданность, наличие компромата для контроля, и готовность выполнить любую политическую команду – дело Семочко показывает, как быстрее всего делается карьера в украинских спецслужбах.

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