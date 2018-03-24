Почему власть Украины почти не реагирует на электронные петиции украинцев

Возмущенны работой власти или коммунальщиков – создайте петицию. Электронная демократия в Украине работает уже третий год. Обратиться можно, как в городскую администрацию, так и к Президенту. За это время было создано более 50 тысяч петиций. Однако реализовали всего десятки.

Вооружить украинцев хотел Зен Антипоп – член "Украинской ассоциации владельцев оружия". Он написал петицию, где предложил принять закон, который позволит украинцам свободно владеть оружием.

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"Опыт цивилизованных стран показывает, что вооруженные граждане значительно быстрее пресекают, в том числе террористические акты. И преступник трижды подумает, выходить ли куда-то на площадь, размахивать своей незаконной "волыной", если он знает, что есть возможность, что любой может иметь оружие самозащиты", – отметил активист.

Украинцы поддержали эту идею, а вот Президент нет. Мол, проблема не актуальна.

Электронные петиции в Украине работают третий год. Идея пришла из Европы. Обратиться можно не только в Администрацию Президента, но и в Кабмин и КГГА. Чтобы петицию рассмотрели чиновники, она должна набрать определенное количество голосов. У Президента это 25 тысяч, в мэрии – 10. Вот к последним и обратился активист Андрей. Предлагал очистить город от незаконной рекламы.

"Проблема в том, что в Киеве большинство рекламы, является незаконной, пока что это 40-45 тысяч незаконной рекламы", – заверил активист Андрей Косецкий.

Хотя Андрей и получил письмо о проделанной работе. Однако результатом не доволен.

Темпы демонтажей очень маленькие, мало демонтируется условно говоря тысяча. И еще каждый месяц появляется новая незаконная реклама, поэтому шансов, что её количество уменьшится пока не видно,

– отметил мужчина.

В КГГА объясняют, не все так быстро. Хотя петиция и была создана еще почти три года назад.

На сколько петиции отреагировали в Киеве за последние три года – смотрите в сюжете.