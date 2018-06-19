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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему во время беременности происходит изменение настроения

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Изменение настроения во время беременности
Изменение настроения во время беременности / unsplash.com

Непрерывная смена настроений во время беременности часто связана с различными изменениями гормонального фона будущей матери.

Чаще всего резкие перепады настроения происходят в первые месяцы беременности, передает Nashamama.

Ведь организму нужно приспособиться к кардинальным изменениям, которые происходят внутри.

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Беременная женщина может испытывать повышенную утомляемость, сонливость, раздражительность. Особенно ярко выраженная смена настроений у женщин, которых не обошел токсикоз.

Внезапные приступы тошноты и головокружения существенно портят настроение. Возникает ощущение собственной беспомощности и это все сопровождается раздражительностью, тревожностью, появляется ощущение непонимания со стороны окружающих.

По словам медиков, такое положение является совершенно естественным – все беременные женщины подвержены "эмоциональным бурям". Ведь в первые месяцы беременности у женщины происходят не только физиологические, но и психологические изменения – постепенно идет привыкание к роли мамы.

В этот момент женщине может казаться, что окружающие не понимают ее, недостаточно внимательно относятся к ее новому состоянию. Поэтому лучше сохранять спокойствие.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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