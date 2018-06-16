Почему во время "критических" хочется секса: объяснения ученых
По словам врачей, больше сексуальных отношений хочется во время овуляции – в промежутке между менструацией. Но случается, что даже во время "критических" очень хочется секса.
Ученые объяснили, почему у некоторых женщин во время менструации особенно высокое возбуждение, Сosmo.
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В повышении либидо во время овуляции является гормональная причина, а половой акт во время менструаций имеет физиологическую природу.
Поскольку в этот период матка расширяется и наливается кровью, она давит на нервные окончания в тазовом дне, поэтому именно приток крови к гениталиям может вызвать возбуждение.
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