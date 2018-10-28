Почему возникает боль во время овуляции

Боль возникает из-за гормональных изменений в организме. Чаще всего он появляется в первые дни менструального цикла. И во время овуляции некоторые женщины могут почувствовать дискомфорт.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала гинеколог Наталья Лелюх.

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Овуляция – это процесс, при котором вызревает фолликул содержащий в себе яйцеклетку, после чего он разрывается.

Яйцеклетка идет по своему маршруту, а в месте разрыва выливается жидкость и образуется другая железа – желтое тело.

Боль во время овуляции

Но этот разрыв может произойти рядом с сосудом. И когда это происходит-начинается внутрибрюшное кровотечение, этот процесс называется апоплексия яичника,

– объясняет врач.

Гинеколог отметила, что боль во время овуляции – это норма. Иногда они могут быть очень сильными.

Все через кровь, поскольку она является агрессивной средой для брюшной полости.

Если кровь останавливается, то можно обойтись без операции. Однако иногда некоторым женщинам необходима госпитализация и наблюдение врача. Поэтому, если боль не проходит – гинеколог советует идти в стационар.

Боль во время овуляции

При ухудшении состояния женщины и продолжения кровотечения возникают проблемы с давлением. В таком случае необходима операция.

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