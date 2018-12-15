Почему возникает бронхиальная астма: объяснение врача

Бронхиальная астма относится к тем заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения или значительно снижают качество жизни пациента.

Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы и причины астмы.

Читайте также: 7 признаков того, что вы слишком переживаете за собственное здоровье

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в 2017 году количество больных бронхиальной астмой в мире составлло 235 миллионов. В 2015 году в Украине зарегистрировали 210 тысяч человек с таким диагнозом.

Бронхиальная астма – симптомы: • удушье с нарушением вдоха;

• ночной и утренний кашель;

• кашель, возникающий во время физической нагрузки;

• ощущение свиста в грудной клетке;

• дискомфорт в грудной клетке.

Чаще всего люди, страдающие бронхиальной астмой, чувствуют симптомы ночью или сразу после того, как проснулись. При контакте с инфекцией, аллергенами или из-за сильных эмоций симптомы усиливаются.

Симптомы бронхиальной астмы

Причины возникновения

Врач отмечает, что причины возникновения бронхиальной астмы можно разделить на две группы – внутренние и внешние.

К внутренним факторам можно отнести наследственность или генетическую предрасположенность, а также избыточный вес тела.

Внешние факторы – это раздражители, которые вызывают развитие астмы:

• сигаретный дым;

• растительный пыльца;

• бытовая пыль;

• загрязненная окружающая среда;

• шерсть домашних животных.

Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач. Для этого он назначает специальные обследования.

Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач

Полную версию материала о бронхиальной астмой читайте здесь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.