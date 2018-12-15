Почему возникает бронхиальная астма: объяснение врача
Бронхиальная астма относится к тем заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения или значительно снижают качество жизни пациента.
Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы и причины астмы.
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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в 2017 году количество больных бронхиальной астмой в мире составлло 235 миллионов. В 2015 году в Украине зарегистрировали 210 тысяч человек с таким диагнозом.
• ночной и утренний кашель;
• кашель, возникающий во время физической нагрузки;
• ощущение свиста в грудной клетке;
• дискомфорт в грудной клетке.
Чаще всего люди, страдающие бронхиальной астмой, чувствуют симптомы ночью или сразу после того, как проснулись. При контакте с инфекцией, аллергенами или из-за сильных эмоций симптомы усиливаются.
Симптомы бронхиальной астмы
Причины возникновения
Врач отмечает, что причины возникновения бронхиальной астмы можно разделить на две группы – внутренние и внешние.
К внутренним факторам можно отнести наследственность или генетическую предрасположенность, а также избыточный вес тела.
Внешние факторы – это раздражители, которые вызывают развитие астмы:
• сигаретный дым;
• растительный пыльца;
• бытовая пыль;
• загрязненная окружающая среда;
• шерсть домашних животных.
Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач. Для этого он назначает специальные обследования.
Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач
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