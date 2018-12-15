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      Почему возникает бронхиальная астма: объяснение врача

      32 Читати новину українською
      Бронхиальная астма: причины, симптомы
      Бронхиальная астма: причины, симптомы / myweekly.co.uk

      Бронхиальная астма относится к тем заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения или значительно снижают качество жизни пациента.

      Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы и причины астмы.

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      Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в 2017 году количество больных бронхиальной астмой в мире составлло 235 миллионов. В 2015 году в Украине зарегистрировали 210 тысяч человек с таким диагнозом.

       
      Бронхиальная астма – симптомы:
      • удушье с нарушением вдоха;
      • ночной и утренний кашель;
      • кашель, возникающий во время физической нагрузки;
      • ощущение свиста в грудной клетке;
      • дискомфорт в грудной клетке.

      Чаще всего люди, страдающие бронхиальной астмой, чувствуют симптомы ночью или сразу после того, как проснулись. При контакте с инфекцией, аллергенами или из-за сильных эмоций симптомы усиливаются.

      Симптоми бронхіальної астми

      Симптомы бронхиальной астмы

      Причины возникновения

      Врач отмечает, что причины возникновения бронхиальной астмы можно разделить на две группы – внутренние и внешние.

      К внутренним факторам можно отнести наследственность или генетическую предрасположенность, а также избыточный вес тела.

      Внешние факторы – это раздражители, которые вызывают развитие астмы:

      • сигаретный дым;
      • растительный пыльца;
      • бытовая пыль;
      • загрязненная окружающая среда;
      • шерсть домашних животных.

      Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач. Для этого он назначает специальные обследования.

      Діагноз

      Диагноз "бронхиальная астма" может установить только врач

      Полную версию материала о бронхиальной астмой читайте здесь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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