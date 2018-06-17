Почему возникает чувствительность зубов и что с этим делать

Немало людей сталкивались с неприятным и даже невыносимым ощущением, когда ешь мороженое, пьешь кофе, чистишь зубы. Это может свидетельствовать о том, что у вас очень чувствительные зубы.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Это достаточно распространенное явление, которое могут вызывать обычные вещи, на которые вы просто не обращаете внимание – жесткая зубная щетка или чрезмерное потребление сладостей", – пишет Супрун.

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Иногда повышенная чувствительность зубов может проходить без лечения или может быть следствием естественных процессов в организме.

Чаще всего чувствительные зубы вызывает:

- кариес

- перелом зуба

- изношенность пломб

- заболевания десен

- изношенность эмали зуба

- обнажение корня зуба

- использование жесткой зубной щетки и неправильная техника чистки

- чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей

- агрессивное отбеливание зубов.

Стоматолог может предложить устранить эту проблему, предложив вам использовать зубные пасты для снятия чувствительности или гель с фтором для укрепления эмали зубов.

Если простые средства не помогают, можно сделать реставрацию зубов или поставить коронки для устранения причин повышенной чувствительности. Также стоматолог может устранить чрезмерную чувствительность, полечив корневые каналы.

Дома специалисты рекомендуют использовать пасты с содержанием нитрата калия, зубная щетка должна быть мягкой. Также уменьшить чувствительность поможет отказ от употребления кислых продуктов, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием углеводов.

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