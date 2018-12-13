22:45
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Патриарх Кирилл против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Как реагировать родителям, если ребенок гомосексуал: советы психолога

      45 Читати новину українською
      Как родителям реагировать на гомосексуальность детей
      Как родителям реагировать на гомосексуальность детей / Фото из соцсетей

      Вопрос сексуальной ориентации остается табуированным в украинском обществе. Молодое поколение имеет больше информации об этом явлении, а вот пожилые люди часто считают, что геи встречаются только заграницей или в телевизоре. И их может шокировать информация о том, что их близкие являются гомосексуалами.

      Здоровье 24 пообщалось с личностно ориентированным терапевтом, психологом и членом УСП Владленой Дмитриевой, чтобы выяснить почему возникает гомосексуальность, как родителям реагировать на эту информацию, и что делать, чтобы это не раскололо семью.

      Читайте также: В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей: есть пострадавшие

       
      Психолог Владлена Дмитриева
      “Формулировка вопроса "Как родителям реагировать на каминг-аут?" подразумевает то, что информация является особой, что для ее принятия нужны особые усилия, что родителям недостаточно просто ее услышать, они должны справиться с ней. Также этот вопрос обобщает реакцию всех родителей, которые узнают о гомосексуальной ориентации своего ребенка. Хотя "всех" не существует”.

      Разные родители имеют разный уровень знаний об окружающем мире, разное мировоззрение, разное отношение к сексуальности и разные отношения со своими детьми. Если мы говорим о тех родителей, в которых информация о гомосексуальной ориентации сына вызывает необходимость именно справиться, тревогу, напряжение, то нужно сначала выяснить, какие есть причины напряжения.

      Родители могут волноваться за опасность ребенка из-за отношения сообщества, к которому относится семья гомосексуального человека. Родители могут переживать за то, что, на их взгляд, ребенку будет трудно встретить любимого человека и он не будет счастлив. Родители могут быть потрясенными из-за того, что имеют жесткие представления о "норме" и новость о гомосексуальной ориентации человека ломает рамки этой нормы.

      Марш рівності

      Сексуальную ориентацию невозможно изменить

      Рекомендации родителям будут зависеть от причины их беспокойства. В случае, когда родители беспокоятся за своего ребенка, можно говорить о том, как именно они могут поддержать сына (или дочь), что сделать для его или ее безопасности. Если родители видят проблему именно в ориентации – тогда помощью им станут знания и поиск информации профессионального (а не бытового) уровня. Так, уже почти 30 лет, с 1990 года, гомосексуальная ориентация человека является исключенной из международного классификатора болезней (признан международным медицинским сообществом перечень болезней, который регулярно пересматривается).

      Читайте также: В Шотландии впервые в мире будут преподавать уроки прав ЛГБТ в школах

      Она признана особенностью человека. Сексуальная ориентация не требует лечения и ее невозможно изменить. Ни фармакологически, ни хирургически, ни усилием воли. Аргументы о "неестественности" выбора существа своего пола не выдерживают критики, ведь в природе – среди растений, животных, насекомых множество примеров именно такого выбора.

       
      Психолог Владлена Дмитриева
      “В том, чтобы не оттолкнуть своего ребенка, а поддержать его, родителям поможет доверие к себе и своему ребенку. Уважение к его личной жизни. Информированность и готовность учиться и открывать для себя новые грани жизни, даже если они не совпадают с их устоявшимися представлениями о жизни. Обсуждение с родителями сексуальной стороны своей жизни часто является трудным и для детей, и для родителей. Родителям лучше взять тайм-аут при затруднении и прямо сказать об этом”.

      Мол, мне сейчас трудно об этом разговаривать (нет опыта, недостаток информации), я подготовлюсь и мы поговорим через, – и указать конкретный срок. Подготовиться и вернуться к разговору. Возможно, будут нужны несколько разговоров, возможно, будет не очень легко. И доверительные отношения стоят усилий.

      Уже почти 30 лет гомосексуальность не считается болезнью

      Вопрос о причинах той или иной сексуальной ориентаций – один из ряда вопросов о человеке, на которые еще нет однозначного научного ответа. Пока научно доказанным является факт, что сексуальный выбор формируется еще в пренатальный период развития. И что за сексуальную ориентацию "отвечает" мозг. Все другие предположения, которые периодически появляются, пока остаются на уровне предположений.

      Гомосексуальное поведение было зафиксировано у более чем 400 видов млекопитающих и птиц. Поэтому некоторые ученые склоняются к мысли, что сексуальная ориентация имеет генетические причины.

      По оценкам экспертов, сейчас в Украине насчитывается 1,2 миллиона представителей сексуальных меньшинств.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология ЛГБТ Советы
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      сегодня , 22:03 Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      81
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      сегодня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 913
      "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      сегодня , 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      Яніна Ткачук 208
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1910
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 648
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Адвокаты требуют для Титушка 4 года
       21 июня 2013 , 17:15 28
      Порошенко победил разум руками Лозового, – Найем о лишении гражданства Саакашвили
       26 июля 2017 , 19:23
      Кино о машинах без Вина Дизеля? Смотрите трейлер фильма "Cruise"
       17 августа , 15:30
      Экс-тренер Карпат официально возглавил Спартак
       12 ноября , 13:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук