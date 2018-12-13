Вопрос сексуальной ориентации остается табуированным в украинском обществе. Молодое поколение имеет больше информации об этом явлении, а вот пожилые люди часто считают, что геи встречаются только заграницей или в телевизоре. И их может шокировать информация о том, что их близкие являются гомосексуалами.

Здоровье 24 пообщалось с личностно ориентированным терапевтом, психологом и членом УСП Владленой Дмитриевой, чтобы выяснить почему возникает гомосексуальность, как родителям реагировать на эту информацию, и что делать, чтобы это не раскололо семью.

Читайте также: В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей: есть пострадавшие

Психолог Владлена Дмитриева “Формулировка вопроса "Как родителям реагировать на каминг-аут?" подразумевает то, что информация является особой, что для ее принятия нужны особые усилия, что родителям недостаточно просто ее услышать, они должны справиться с ней. Также этот вопрос обобщает реакцию всех родителей, которые узнают о гомосексуальной ориентации своего ребенка. Хотя "всех" не существует”.

Разные родители имеют разный уровень знаний об окружающем мире, разное мировоззрение, разное отношение к сексуальности и разные отношения со своими детьми. Если мы говорим о тех родителей, в которых информация о гомосексуальной ориентации сына вызывает необходимость именно справиться, тревогу, напряжение, то нужно сначала выяснить, какие есть причины напряжения.

Родители могут волноваться за опасность ребенка из-за отношения сообщества, к которому относится семья гомосексуального человека. Родители могут переживать за то, что, на их взгляд, ребенку будет трудно встретить любимого человека и он не будет счастлив. Родители могут быть потрясенными из-за того, что имеют жесткие представления о "норме" и новость о гомосексуальной ориентации человека ломает рамки этой нормы.

Сексуальную ориентацию невозможно изменить

Рекомендации родителям будут зависеть от причины их беспокойства. В случае, когда родители беспокоятся за своего ребенка, можно говорить о том, как именно они могут поддержать сына (или дочь), что сделать для его или ее безопасности. Если родители видят проблему именно в ориентации – тогда помощью им станут знания и поиск информации профессионального (а не бытового) уровня. Так, уже почти 30 лет, с 1990 года, гомосексуальная ориентация человека является исключенной из международного классификатора болезней (признан международным медицинским сообществом перечень болезней, который регулярно пересматривается).

Читайте также: В Шотландии впервые в мире будут преподавать уроки прав ЛГБТ в школах

Она признана особенностью человека. Сексуальная ориентация не требует лечения и ее невозможно изменить. Ни фармакологически, ни хирургически, ни усилием воли. Аргументы о "неестественности" выбора существа своего пола не выдерживают критики, ведь в природе – среди растений, животных, насекомых множество примеров именно такого выбора.

Психолог Владлена Дмитриева “В том, чтобы не оттолкнуть своего ребенка, а поддержать его, родителям поможет доверие к себе и своему ребенку. Уважение к его личной жизни. Информированность и готовность учиться и открывать для себя новые грани жизни, даже если они не совпадают с их устоявшимися представлениями о жизни. Обсуждение с родителями сексуальной стороны своей жизни часто является трудным и для детей, и для родителей. Родителям лучше взять тайм-аут при затруднении и прямо сказать об этом”.

Мол, мне сейчас трудно об этом разговаривать (нет опыта, недостаток информации), я подготовлюсь и мы поговорим через, – и указать конкретный срок. Подготовиться и вернуться к разговору. Возможно, будут нужны несколько разговоров, возможно, будет не очень легко. И доверительные отношения стоят усилий.

Уже почти 30 лет гомосексуальность не считается болезнью

Вопрос о причинах той или иной сексуальной ориентаций – один из ряда вопросов о человеке, на которые еще нет однозначного научного ответа. Пока научно доказанным является факт, что сексуальный выбор формируется еще в пренатальный период развития. И что за сексуальную ориентацию "отвечает" мозг. Все другие предположения, которые периодически появляются, пока остаются на уровне предположений.

Гомосексуальное поведение было зафиксировано у более чем 400 видов млекопитающих и птиц. Поэтому некоторые ученые склоняются к мысли, что сексуальная ориентация имеет генетические причины.

По оценкам экспертов, сейчас в Украине насчитывается 1,2 миллиона представителей сексуальных меньшинств.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.