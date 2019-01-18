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      Почему возникает непереносимость лактозы

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      Почему возникает непереносимость лактозы
      Почему возникает непереносимость лактозы / diabetesselfmanagement.com

      Состояние организма, когда он не может переварить лактозу (сахар, содержащийся в молочных продуктах) называется лактазной недостаточностью (ЛН). В Украине доля возникновения этого состояния составляет 16%.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметила врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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      Она объясняет, что лактаза есть у всех энтероцитах (клетках) тонкого кишечника, с максимальной его концентрацией в верхнем отделе – тощей кишке. Клетки эпителия кишечника полностью обновляются через 5-6 дней. Высокую активность ферментов расщепления (лактазы, сахаразы, изомальтазы) обеспечивают именно зрелые дифференцированные энтероциты.

       
      Врач Кристина Квит
      "Фермент распределен в ворсинках, а наибольшее его количество локализовано на верхней части энтероцита, которая чаще всего контактирует с пищевыми массами и больше всего вовлечена в процессе пищеварения. Этим обусловлено частое возникновение именно лактазной недостаточности (если сравнить с дефицитом других ферментов) при поражении слизистой оболочки кишечника любого происхождения"

      Причины, по которым энтероциты (клетки тонкого кишечника) снижают выработку лактазы делятся на первичные и вторичные.

      В первом случае энтероциты не имеют повреждений, а причиной недостаточности являются дефекты и/или физиологическая незрелость ферментных систем (например, у недоношенных детей). Во втором случае лактазная недостаточность возникает в результате воспалительных или других процессов в организме (воспаление, аллергии, опухоли, оперативные вмешательства) и повреждение энетроцитов.

      Причини виникнення лактозної непереносимості
      Причины возникновения лактозной непереносимости

      Вторичная лактазная недостаточность может быть как временной, так и постоянной. Вызвать проявление ЛН может и наследственный фактор. Это состояние может возникнуть в любом возрасте.

       
      Врач К ристина Квит
      "Уровень лактазы у взрослых в норме снижается, составляя 5-10% от начального уровня. При этом РНК лактазы обнаруживается лишь в виде очагов в тонком кишечнике. Такая первичная ЛН у взрослых распространена в мире.

      Возраст, в котором активность лактазы снижается или исчезает, может существенно меняться. К примеру, у европейцев, высокая активность фермента может сохранять в течение жизни".

      Основные причины развития вторичной ЛН

      • вирусные, бактериальные и паразитарные кишечные инфекции;
      • гастроинтестинальные формы аллергии;
      • атрофические изменения ворсинок кишечника при целиакии;
      • активация условно патогенной микрофлоры при синдроме избыточного бактериального роста, медикаментозных поражениях слизистой оболочки кишечника;
      * Болезнь Уипла;
      • воспалительные заболевания кишечника, которые поражают отделы тонкого (болезнь Крона).

      Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня
      Уровень лактазы у взрослых в норме снижается, составляя 5-10% от начального уровня.

      В таких случаях симптоматика вторичной ЛН наслаивается на симптомы основного заболевания, из-за чего сложнее распознать заболевание.

      Больше о лактозном неприятии – читайте в интервью с Кристиной Квит.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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