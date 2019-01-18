Почему возникает непереносимость лактозы
Состояние организма, когда он не может переварить лактозу (сахар, содержащийся в молочных продуктах) называется лактазной недостаточностью (ЛН). В Украине доля возникновения этого состояния составляет 16%.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметила врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.
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Она объясняет, что лактаза есть у всех энтероцитах (клетках) тонкого кишечника, с максимальной его концентрацией в верхнем отделе – тощей кишке. Клетки эпителия кишечника полностью обновляются через 5-6 дней. Высокую активность ферментов расщепления (лактазы, сахаразы, изомальтазы) обеспечивают именно зрелые дифференцированные энтероциты.
Причины, по которым энтероциты (клетки тонкого кишечника) снижают выработку лактазы делятся на первичные и вторичные.
В первом случае энтероциты не имеют повреждений, а причиной недостаточности являются дефекты и/или физиологическая незрелость ферментных систем (например, у недоношенных детей). Во втором случае лактазная недостаточность возникает в результате воспалительных или других процессов в организме (воспаление, аллергии, опухоли, оперативные вмешательства) и повреждение энетроцитов.
Причины возникновения лактозной непереносимости
Вторичная лактазная недостаточность может быть как временной, так и постоянной. Вызвать проявление ЛН может и наследственный фактор. Это состояние может возникнуть в любом возрасте.
Возраст, в котором активность лактазы снижается или исчезает, может существенно меняться. К примеру, у европейцев, высокая активность фермента может сохранять в течение жизни".
Основные причины развития вторичной ЛН
• вирусные, бактериальные и паразитарные кишечные инфекции;
• гастроинтестинальные формы аллергии;
• атрофические изменения ворсинок кишечника при целиакии;
• активация условно патогенной микрофлоры при синдроме избыточного бактериального роста, медикаментозных поражениях слизистой оболочки кишечника;
* Болезнь Уипла;
• воспалительные заболевания кишечника, которые поражают отделы тонкого (болезнь Крона).
Уровень лактазы у взрослых в норме снижается, составляя 5-10% от начального уровня.
В таких случаях симптоматика вторичной ЛН наслаивается на симптомы основного заболевания, из-за чего сложнее распознать заболевание.
Больше о лактозном неприятии – читайте в интервью с Кристиной Квит.
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