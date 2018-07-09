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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему возникает неприятный запах изо рта: ответ Супрун

392 Читати новину українською
Почему возникает неприятный запах изо рта
Почему возникает неприятный запах изо рта / arwini.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала причины, по которым у человека возникает неприятный запах изо рта.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Основной причиной неприятного дыхания является пренебрежение гигиеной ротовой полости. Все из-за бактерий, которые есть во рту и в процессе своей деятельности создают летучие соединения серы.

Также причинами неприятного запаха могут быть курение и употребление алкогольных напитков.

via GIPHY

Среди других причин – инфекционные болезни ротовой полости, дыхательных путей, диабет, печеночная или почечная недостаточность.

Чрезмерная сухость полости рта и уменьшение слюноотделения тоже может стать причиной неприятного запаха.

Супрун рекомендует правильно ухаживать за полостью рта – тщательно чистить зубы и язык и полоскать рот простой водой после еды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диабет Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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