Почему возникает ночная диарея: основные причины

Хроническая ночная диарея может быть признаком более серьезного заболеванием, такого как диабет, расстройство кишечника или инфекции.

Постоянная диарея может также прерывать сон и влиять на качество жизни, информирует Medical News Today.

Симптомами ночной диареи могут быть лихорадка и боль в желудке.

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Синдром ночной диареи обычно сопровождается вздутием, лихорадкой и тошнотой. Симптомы варьируют от легких до тяжелых. Человек может испытывать их в течение дня.

Серьезные случаи диареи могут вызвать дополнительные симптомы, такие как кровотечение, сильную боль и потерю веса.

Диарея, которая возникает несколько раз в день в течение месяца или дольше, классифицируется как хроническая. Долгосрочная ночная диарея может также привести к проблемам со сном, что может повлиять на настроение и энергетический уровень.

Основными причинами диареи могут быть аллергия, пищевые продукты, инфекции. Вызвать ночную диарею могут также лекарства и стресс.

Что такое диарея?

Это одно из нарушений в работе кишечника, что сопровождается спонтанными и частыми выделениями жидкого стула и, как правило, обезвоживанием организма. Она возникает из-за потребления загрязненных продуктов и воды.