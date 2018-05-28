Почему возникает ночная диарея: основные причины
Хроническая ночная диарея может быть признаком более серьезного заболеванием, такого как диабет, расстройство кишечника или инфекции.
Постоянная диарея может также прерывать сон и влиять на качество жизни, информирует Medical News Today.
Симптомами ночной диареи могут быть лихорадка и боль в желудке.
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Синдром ночной диареи обычно сопровождается вздутием, лихорадкой и тошнотой. Симптомы варьируют от легких до тяжелых. Человек может испытывать их в течение дня.
Серьезные случаи диареи могут вызвать дополнительные симптомы, такие как кровотечение, сильную боль и потерю веса.
Диарея, которая возникает несколько раз в день в течение месяца или дольше, классифицируется как хроническая. Долгосрочная ночная диарея может также привести к проблемам со сном, что может повлиять на настроение и энергетический уровень.
Основными причинами диареи могут быть аллергия, пищевые продукты, инфекции. Вызвать ночную диарею могут также лекарства и стресс.
Что такое диарея?
Это одно из нарушений в работе кишечника, что сопровождается спонтанными и частыми выделениями жидкого стула и, как правило, обезвоживанием организма. Она возникает из-за потребления загрязненных продуктов и воды.
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