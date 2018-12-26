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      Почему возникает новогодняя депрессия: объяснение врача

      14 Читати новину українською
      Почему возникает новогодняя депрессия
      Почему возникает новогодняя депрессия / videezy.com

      Депрессией называют заболевание, при котором человек определенное время чувствует себя подавленно, теряет интерес к тем делам, которые приносили радость, отказывается от выполнения повседневных дел.

      Врач-невролог Алексей Сиделковський объяснил, почему возникает новогодняя депрессия, пишет НВ.

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      Осенью люди впадают в депрессию из-за перестройки организма, перед Днем святого Николая грустят из-за отсутствия второй половинки.

      1. Середина зимы и недостаток солнца. Человек нуждается солнца, а зимой день короткий, а ночь длиннее. Также человек находится во власти природной сезонной хандры.

      2. Завал на работе. Перед Новым годом работники пытаются успеть закончить все проекты, поскольку после 1 января идут длинные праздники. Такая напряженная ситуация может вызвать депрессию.

      via GIPHY

      3. Подведение итогов. В конце года мы пытаемся вспомнить, что произошло за этот год. Если все было не так, как в планах, то человек будет считать этот год бесцельно прожитым.

      4. Общая атмосфера – суета. Когда вокруг все спешат куда-то, выбирают подарки, а вы нет – тогда приходит легкое вопрос: "Что с вами не так?"

      5. Проблемы с подарками и деньгами. Люди расстраиваются из-за того, что приходится выбирать подарок, а для некоторых это просто испытание. Соответственно, чтобы выбрать хороший подарок семье и близким, необходимо потратить немалую сумму денег.

      Проблеми з подарунками та фінансами
      Проблемы с подарками и деньгами

      6. Обязательный праздник. Далеко не все хотят праздновать Новый год, считая его не таким важным событием в жизни. И постоянные расспросы знакомых о месте празднования и новогоднее меню еще больше заталкивают человека в депрессию.

      7. Одиночество. Новый год – это праздник для семьи и друзей, а потому, встречать его в одиночестве может плохо повлиять на психическое здоровье.

      Депресія може виникнути через те, що ви ні з ким не будете святкувати Новий рік
      Депрессия может возникнуть из-за того, что вам не с кем будет праздновать Новый год

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новогодние праздники Психология Депрессия
      Источник: 24 Канал
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