Почему возникает новогодняя депрессия: объяснение врача

Депрессией называют заболевание, при котором человек определенное время чувствует себя подавленно, теряет интерес к тем делам, которые приносили радость, отказывается от выполнения повседневных дел.

Врач-невролог Алексей Сиделковський объяснил, почему возникает новогодняя депрессия, пишет НВ.

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Осенью люди впадают в депрессию из-за перестройки организма, перед Днем святого Николая грустят из-за отсутствия второй половинки.

1. Середина зимы и недостаток солнца. Человек нуждается солнца, а зимой день короткий, а ночь длиннее. Также человек находится во власти природной сезонной хандры.

2. Завал на работе. Перед Новым годом работники пытаются успеть закончить все проекты, поскольку после 1 января идут длинные праздники. Такая напряженная ситуация может вызвать депрессию.

3. Подведение итогов. В конце года мы пытаемся вспомнить, что произошло за этот год. Если все было не так, как в планах, то человек будет считать этот год бесцельно прожитым.

4. Общая атмосфера – суета. Когда вокруг все спешат куда-то, выбирают подарки, а вы нет – тогда приходит легкое вопрос: "Что с вами не так?"

5. Проблемы с подарками и деньгами. Люди расстраиваются из-за того, что приходится выбирать подарок, а для некоторых это просто испытание. Соответственно, чтобы выбрать хороший подарок семье и близким, необходимо потратить немалую сумму денег.



Проблемы с подарками и деньгами

6. Обязательный праздник. Далеко не все хотят праздновать Новый год, считая его не таким важным событием в жизни. И постоянные расспросы знакомых о месте празднования и новогоднее меню еще больше заталкивают человека в депрессию.

7. Одиночество. Новый год – это праздник для семьи и друзей, а потому, встречать его в одиночестве может плохо повлиять на психическое здоровье.



Депрессия может возникнуть из-за того, что вам не с кем будет праздновать Новый год

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