Почему возникает ощущение одиночества: ученые удивили заявлением

Ученые Калифорнийского университета Беркли провели исследования и установили, что люди, которые имеют проблемы со сном, чувствуют себя одинокими.

В эксперименте приняли участие 18 человек, пишет MedicalXpress.

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Они прошли обследование после нормально сна и ночи бессонницы. Участники смотрели видео, на котором человек с нейтральным выражением лица подходил к камере.



Добровольцам нужно было нажимать на кнопку, которая останавливала просмотр видео, когда им было некомфортно. Оказалось, что участники после бессонной ночи нажимали на кнопку гораздо больше, чем люди, которые полноценно высыпались.

Результаты сканирования показали, что в мозгу тех, кто страдал бессонницей, была привлечена нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область, отвечающая за социальные взаимодействия, была менее активной.



Вторая часть исследования состояла в том, что более тысячи человек смотрели видеозаписи с эксперимента. По их утверждению, добровольцы, у которых были проблемы со сном, им казались одинокими.

Вывод ученых такие: те, кто имели проблемы со сном, чувствовали себя одинокими и чаще избегали контактов с другими людьми.