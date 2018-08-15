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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему возникает ощущение одиночества: ученые удивили заявлением

62 Читати новину українською
Почему возникает ощущение одиночества
Почему возникает ощущение одиночества / charlottecounselors.com

Ученые Калифорнийского университета Беркли провели исследования и установили, что люди, которые имеют проблемы со сном, чувствуют себя одинокими.

В эксперименте приняли участие 18 человек, пишет MedicalXpress.

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Они прошли обследование после нормально сна и ночи бессонницы. Участники смотрели видео, на котором человек с нейтральным выражением лица подходил к камере.

Добровольцам нужно было нажимать на кнопку, которая останавливала просмотр видео, когда им было некомфортно. Оказалось, что участники после бессонной ночи нажимали на кнопку гораздо больше, чем люди, которые полноценно высыпались.

via GIPHY

Результаты сканирования показали, что в мозгу тех, кто страдал бессонницей, была привлечена нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область, отвечающая за социальные взаимодействия, была менее активной.

Вторая часть исследования состояла в том, что более тысячи человек смотрели видеозаписи с эксперимента. По их утверждению, добровольцы, у которых были проблемы со сном, им казались одинокими.

via GIPHY

Вывод ученых такие: те, кто имели проблемы со сном, чувствовали себя одинокими и чаще избегали контактов с другими людьми.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Психология
Источник: 24 Канал
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