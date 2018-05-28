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Почему возникает перхоть и как с ней бороться

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Почему возникает перхоть и как с ней бороться
Почему возникает перхоть и как с ней бороться / wradio.com.mx

Ученые выяснили, что такое неприятное явление, как перхоть на коже головы, возникает не только из-за грибка.

Со слов ученых, синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении длительного времени, провоцирует грибок Malassezia, а также – изменение состава бактериальной среды на коже головы, передает "Страна здоровья".

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Сотрудники Шанхайского университета во время эксперимента брали биоматериал с поверхности головы добровольцев, у которых была перхоть.

Выяснилось, что на поверхности головы живет два вида бактерий – Propionibacterium и Staphylococcus. У здоровых людей преобладает первый вид микроорганизмов, а у людей с перхотью – второй.

То есть, антигрибковые средства никогда не будут действенными, но поможет выравнивание этого бактериального баланса.

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Как лечить перхоть?

С проблемой перхоти следует обратиться к дерматологу. Обычно перхоть лечат специальными шампунями, активные ингредиенты которых оказывают различное воздействие на кожу головы.

Когда лечебные моющие средства не помогают – врачи выписывают дегтярный шампунь. Но его следует остерегаться людям с седыми и светлыми волосами – есть риск появления у волос коричневого оттенка.

Также используют в лечении эфирные масла, в частности: эвкалипта, кедра, пачули, лаванды, мяты, герани, чайного дерева, розмарина, грейпфрута и другие.

Медики также рекомендуют делать массаж кожи головы, который поможет быстрее избавиться от перхоти.

Теги: LifeStyle Красивое тело Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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