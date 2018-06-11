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Почему возникает повышенное газообразование: 6 причин

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6 причин повышенного газообразования
6 причин повышенного газообразования / thehealthsite.com

Повышенное газообразование или метеоризм может возникать во время расщепления углеводной пищи или употребления напитков, которые содержат щелочи.

Однако на метеоризм влияют и другие факторы, пишет Cosmo.

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Метеоризм может возникать при дисбалансе бактериальной флоры, то есть бактерий, которые защищают кишечник. После изменения уровня pH в желудке некоторые бактерии могут быстро размножаться.

Среди причин – ферментация в кишечнике. Бактерии, которые отвечают за этот процесс, попадают в пищеварительный тракт и вызывают преждевременную ферментацию.

Когда человек очень быстро ест, то он может захватывать много воздуха. Из-за этого и возникает повышенное газообразование.

Метеоризм может привести к непереносимости лактозы. То есть, когда человек употребляет много молочных продуктов, из-за которых и возникает вздутие желудка и газообразование.

При гормональных изменениях у человека возникает повышенное газообразование.

Одной из причин метеоризма – непереносимость глютена. Стоит воздержаться от продуктов, которые содержат эту группу белков.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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