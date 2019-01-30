Почему возникает задержка месячных: объяснение гинеколога
Всем взрослым людям известно, что задержка менструации возникает во время беременности, но почему могут не начинаться месячные, если вы удостоверились, что не беременны.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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Стресс. Именно стрессовый фактор ведет к возникновению серьезных проблем со здоровьем, и к нарушению цикла.
Образование кисты яичника. Где-то примерно в середине каждого цикла происходит овуляция – в яичнике созревает фолликул, лопается и из него выходит яйцеклетка, когда же это не происходит (не разрушается фолликул), образуется так называемая фолликулярная киста.
Резкое уменьшение веса тела. Даже есть определенное название этому – алиментарная аменорея – отсутствие менструации, связанное с питанием. И пока вы не начнете нормально питаться, можно забыть о регулярном цикле.
Климакс. Даже у женщин в молодом возрасте может угасать функция яичников. Поэтому стоит не забывать об обследовании у гинеколога.
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