Почему возникает задержка месячных: объяснение гинеколога

Всем взрослым людям известно, что задержка менструации возникает во время беременности, но почему могут не начинаться месячные, если вы удостоверились, что не беременны.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Стресс. Именно стрессовый фактор ведет к возникновению серьезных проблем со здоровьем, и к нарушению цикла.

Образование кисты яичника. Где-то примерно в середине каждого цикла происходит овуляция – в яичнике созревает фолликул, лопается и из него выходит яйцеклетка, когда же это не происходит (не разрушается фолликул), образуется так называемая фолликулярная киста.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “И организм просто не понимает, что же с ним происходит, нет прогестерона, только посылаются эстрогены. Лучше всего в этой ситуации пройти полное обследование у гинеколога с УЗИ. С этим не нужно шутить”.

Резкое уменьшение веса тела. Даже есть определенное название этому – алиментарная аменорея – отсутствие менструации, связанное с питанием. И пока вы не начнете нормально питаться, можно забыть о регулярном цикле.

Климакс. Даже у женщин в молодом возрасте может угасать функция яичников. Поэтому стоит не забывать об обследовании у гинеколога.

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