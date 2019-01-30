00:23
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Почему возникает задержка месячных: объяснение гинеколога

      34 Читати новину українською
      Почему возникает задержка менструации
      Почему возникает задержка менструации / pixabay.com

      Всем взрослым людям известно, что задержка менструации возникает во время беременности, но почему могут не начинаться месячные, если вы удостоверились, что не беременны.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

      Читайте также: О чем свидетельствуют слабые выделения во время менструации: объяснение гинеколога

      Стресс. Именно стрессовый фактор ведет к возникновению серьезных проблем со здоровьем, и к нарушению цикла.

      Образование кисты яичника. Где-то примерно в середине каждого цикла происходит овуляция – в яичнике созревает фолликул, лопается и из него выходит яйцеклетка, когда же это не происходит (не разрушается фолликул), образуется так называемая фолликулярная киста.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “И организм просто не понимает, что же с ним происходит, нет прогестерона, только посылаются эстрогены. Лучше всего в этой ситуации пройти полное обследование у гинеколога с УЗИ. С этим не нужно шутить”.

      Резкое уменьшение веса тела. Даже есть определенное название этому – алиментарная аменорея – отсутствие менструации, связанное с питанием. И пока вы не начнете нормально питаться, можно забыть о регулярном цикле.

      Климакс. Даже у женщин в молодом возрасте может угасать функция яичников. Поэтому стоит не забывать об обследовании у гинеколога.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Женское здоровье
      Источник: Здоровье 24
      powered by lun.ua
      Новости за 30 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 января: уменьшение нормы потребления газа, стрельба в Николаеве
      30 января , 22:38 Главные новости 30 января: уменьшение нормы потребления газа, стрельба в Николаеве
      108
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 января , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 573
      Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      30 января , 21:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 142
      Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      30 января , 20:00 Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      Євгенія Мазур 468
      Может ли в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества
      30 января , 19:01 Может ли в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества
      Ірина Поліщук 233
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       23 января , 20:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук