Почему возникает желание крепко обнять милых детей или животных

Иногда, когда мы смотрим на очень милых детей, щенков или котят, возникает желание очень сильно их обнять. Речь идет о "милой агрессии", и ученые уже нашли ей объяснение.

Исследования американских ученых из Калифорнийского университета опубликовали в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, пишет Naked Science.

Читайте также: Ученые назвали мелодию, которая больше всего расслабляет и снимает стресс

В эксперименте приняли участие 54 участника в возрасте от 18 до 40 лет. Каждому из которых показывали 128 фотографий милых младенцев и животных. Их делили на четыре группы: маленькие и взрослые животные, обычные изображения младенцев и "улучшенные" в фоторедакторе снимки малышей, чтобы те казались еще более милыми.



Каждому участнику показывали 128 фотографий милых младенцев и животных

После показа картинок каждому участнику задавали ряд вопросов об их ощущениях от увиденного – хотелось ли бы им "позаботиться" об этих малышах или животных. Результаты исследования совпали с экспериментом ученых из Йельского университета – "милая агрессия" присуща не всем людям: некоторые оказались более восприимчивыми к чувствой увлеченности и "милоте", в то время как другие совсем не испытывали ничего подобного.

Что такое "милая агрессия"?

Это пример диморфного выражения эмоций, то есть человек испытывает сильную эмоцию, однако выражает противоположную. Например, когда человек испытывает счастье, он плачет или наоборот – смеется, когда чувствует боль.



Эксперимент показал, что у 64% опрошенных возникало желание сжать в объятиях милых существ. 74% людей признались, что хотя бы раз в жизни так поступали, то есть действие базировалась на основе импульса.



Ученые считают, что "милой агрессией" можно считать регулируемую ответную реакцию мозга, то есть щитом, который вступает в действие, чтобы защитить нас, тогда, когда при виде чего-то слишком милого наша система вознаграждений начинает выходить из-под контроля.



Такая агрессия может быть механизмом закалки, который позволяет человеку функционировать и заботиться о чем-то или кого-то, что вызывает у нее чувство умиления.

Эксперты считают, что "милая агрессия" может проявляться сильнее к милым детям, если у человека есть свой ребенок. Это можно сказать и о людях, которые имеют домашних животных.

Ученые продолжат исследовать этот эффект, они будут пытаться выяснить, почему этому явлению подвержены не все люди.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.