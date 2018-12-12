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      Почему возникают боли во время секса у женщин: объяснение гинеколога

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      Боли у женщин во время секса: причины
      Боли у женщин во время секса: причины / fakty.com.ua

      Боли во время секса могут негативно повлиять на взаимоотношения пары и могут быть признаками тяжелых заболеваний, поэтому очень важно определить их причины.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.

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      Если уже с началом полового акта есть неприятные ощущения, ощущение трения, жжения, что делает сам процесс болезненным, то возможная причина – сухость, Устранение проблемы – применение лубрикантов, кремов, свечей, которые должен назначить врач.

      После полового акта половые губы очень чувствительны. Внутри не проходят зуд и ощущения, что печет. Возможная причина – поражение половых органов грибком. Кандидоз может возникнуть после приема антибиотиков, при снижении иммунитета, изменении климата и тому подобное.

      Тянущая или острая боль в области правого или левого яичника. Возможная причина – киста яичника. Чтобы подтвердить догадку – запишитесь к гинекологу и на УЗИ органов малого таза.

      біль під час сексу
      Боль во время секса может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях

      Боли во время полового акта очень резкие, которые могут продолжаться и после его окончания (хронические тазовые боли). Возможная причина – эндометриоз.

      При половом акте чувствуете четкую локализацию боли. При этом Вас беспокоит учащение мочеиспускания, обильные менструации. Возможная причина: миома матки. Нужно пройти УЗИ органов малого таза.

      Боли сопровождаются еще и частым и болезненным мочеиспусканием. Возможная причина: инфекции, передающиеся половым путем. Нужно планово обследоваться на их наличие.

      Боль вызывает не только половой акт, а просто сиденье, прикосновения к половым органам. Причина: воспаление нервных окончаний вульвы. Оно может быть вызвано затяжным течением инфекций, лечением которых не занимались.
       

       
      Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна
      “Боль возникает еще до секса (в период возбуждения), имеет пульсирующий характер. При входе во влагалище имеется утолщение. Причина: воспаление и закупорка желез, которые удаляют секрет для увлажнения при половом акте. Это повод идти к врачу, чтобы выявить это на раннем этапе.”

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Секс Женское здоровье Мотивация
      Источник: Здоров'я 24
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