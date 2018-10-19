Почему возникают запоры: объяснение врача

Причинами запоров зачастую являются отсутствие в рационе овощей и фруктов, особенно сырых, грубой клетчатки, которая содержатся в черном хлебе и крупах.

Об этом пишет врач-гастроэнтеролог Анна Юркевич в Instagram.

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Наиболее очевидные причины запоров (задержки опорожнения кишечника):

– диета с низким содержанием клетчатки;

– постоянное игнорирование желания опорожниться;

– недостаточное количество жидкости в рационе;

– недостаточное количество физических нагрузок.

Причины запоров

Запор может возникнуть и по следующим причинам:

1. снижение функции щитовидной железы (гипотиреоза);

2. употребление некоторых БАДов, к примеру, железа или кальция;

3. длительное и бесконтрольное употребление слабительных;

4. депрессия;

5. употребление антацидов – препаратов, нейтрализующих кислотность желудочного сока;

6. частая смена окружения (путешествия, поездки).

Из-за чего возникают запоры

Некоторые продукты тоже могут привести к задержке опорожнения кишечника:

– кофе и алкоголь – они способствуют обезвоживанию организма.

– большое количество жирных молочных продуктов – они медленнее перевариваются.

Чтобы избежать запоров следует изменить режим питания – употреблять больше пищевых волокон, фруктов, овощей и изменить стиль жизни – заниматься физическими упражнениями, не игнорировать сигналы организма о испражнении, и тому подобное.

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