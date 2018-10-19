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      Почему возникают запоры: объяснение врача

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      Почему возникают запоры
      Почему возникают запоры / fatherly.com

      Причинами запоров зачастую являются отсутствие в рационе овощей и фруктов, особенно сырых, грубой клетчатки, которая содержатся в черном хлебе и крупах.

      Об этом пишет врач-гастроэнтеролог Анна Юркевич в Instagram.

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      Наиболее очевидные причины запоров (задержки опорожнения кишечника):

      – диета с низким содержанием клетчатки;
      – постоянное игнорирование желания опорожниться;
      – недостаточное количество жидкости в рационе;
      – недостаточное количество физических нагрузок.

      Причини закрепівПричины запоров

      Запор может возникнуть и по следующим причинам:

      1. снижение функции щитовидной железы (гипотиреоза);
      2. употребление некоторых БАДов, к примеру, железа или кальция;
      3. длительное и бесконтрольное употребление слабительных;
      4. депрессия;
      5. употребление антацидов – препаратов, нейтрализующих кислотность желудочного сока;
      6. частая смена окружения (путешествия, поездки).

      Через що виникають закрепиИз-за чего возникают запоры

      Некоторые продукты тоже могут привести к задержке опорожнения кишечника:

      – кофе и алкоголь – они способствуют обезвоживанию организма.

      – большое количество жирных молочных продуктов – они медленнее перевариваются.

      via GIPHY

      Чтобы избежать запоров следует изменить режим питания – употреблять больше пищевых волокон, фруктов, овощей и изменить стиль жизни – заниматься физическими упражнениями, не игнорировать сигналы организма о испражнении, и тому подобное.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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