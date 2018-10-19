Почему возникают запоры: объяснение врача
Причинами запоров зачастую являются отсутствие в рационе овощей и фруктов, особенно сырых, грубой клетчатки, которая содержатся в черном хлебе и крупах.
Об этом пишет врач-гастроэнтеролог Анна Юркевич в Instagram.
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Наиболее очевидные причины запоров (задержки опорожнения кишечника):
– диета с низким содержанием клетчатки;
– постоянное игнорирование желания опорожниться;
– недостаточное количество жидкости в рационе;
– недостаточное количество физических нагрузок.
Причины запоров
Запор может возникнуть и по следующим причинам:
1. снижение функции щитовидной железы (гипотиреоза);
2. употребление некоторых БАДов, к примеру, железа или кальция;
3. длительное и бесконтрольное употребление слабительных;
4. депрессия;
5. употребление антацидов – препаратов, нейтрализующих кислотность желудочного сока;
6. частая смена окружения (путешествия, поездки).
Из-за чего возникают запоры
Некоторые продукты тоже могут привести к задержке опорожнения кишечника:
– кофе и алкоголь – они способствуют обезвоживанию организма.
– большое количество жирных молочных продуктов – они медленнее перевариваются.
Чтобы избежать запоров следует изменить режим питания – употреблять больше пищевых волокон, фруктов, овощей и изменить стиль жизни – заниматься физическими упражнениями, не игнорировать сигналы организма о испражнении, и тому подобное.
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