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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему вредно чрезмерно радоваться: ошеломляющий факт

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Почему вредно чрезмерно радоваться
Почему вредно чрезмерно радоваться / unsplash.com

Во время чрезмерной радости выделяется гормон серотонин, избыток которого может вызвать серьезные заболевания.

По словам ученых, чрезмерная радость может вызвать серотониновый синдром, передает Zdorovia.

Избыток этого гормона негативно влияет на речь, вызывает дрожание рук, тошноту и мигрени.

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Среди основных симптомов серотонинового синдрома встречается нездоровое эмоциональное возбуждение, панические атаки, тревожность.

Кроме того, гормон может вырабатываться в организме в огромном количестве не только из-за чрезмерной радости, но и из-за употребления некоторых антидепрессантов, если сочетать их с рядом других лекарственных препаратов.

Что такое серотониновый синдром?
Это патологическое состояние организма, возникающее в результате приема наркотических веществ или лекарственных препаратов, которые непосредственно влияют на выработку такого вещества как серотонин.

И как выяснили ученые, теперь еще и может образовываться из-за чрезмерной радости. В некоторых случаях, когда симптомы сератонинового синдрома игнорируются, может наступить смерть больного.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Медицина Здоровье Здоровая жизнь Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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