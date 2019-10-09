07:52
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Почему выборы в Киеве оттягиваются: версия политолога

      74 Читати новину українською
      Когда в Киеве пройдут выборы мэра?
      Когда в Киеве пройдут выборы мэра? / Киевсовет

      Борьба за кресло мэра Киева началась сразу после парламентской кампании. Тогда, когда команда президента Владимира Зеленского поняла, что имеет очень высокие рейтинги. Но в "Слуге народа" пока точно не определились с кандидатурой.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Выборы мэра Киева: когда состоятся и какие шансы у будущих претендентов

      Рейтинг "Слуги народа" достаточно высок. Но у них нет внутрипартийного консенсуса. Там не определились с единым кандидатом в мэры Киева. Поэтому дата выборов может быть перенесена и согласована с общенациональными местными выборами по всей стране. И проведена также вместе с выборами в ОРДЛО,
      – отмечает Николай Давидюк.

      Николай Давидюк отмечает: соцопрос, который проводила группа "Рейтинг", свидетельствует, что трое возможных кандидатов имеют больше всего шансов: Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Сергей Притула. Но пока неизвестно, будет ли баллотироваться Ткаченко.

      Александр Ткаченко ближе к олигарху Коломойскому, чем к президенту Зеленскому. Комбинация может измениться, если от "Слуги народа" будет баллотироваться кто-то другой, возможно, внепартийный и более близкий к президенту Украины,
      – считает Николай Давидюк.

      По мнению Давидюка, Кличко в подвешенном состоянии пытается рефлексировать на любые новости. Но расширить свой рейтинг не может, поэтому делает все возможное, чтобы он не снизился. Политолог отмечает: зима может обвалить рейтинги Кличко. В то же время на рейтинги властного кандидата могут повлиять различные факторы: неудачный госбюджет, олигархи или международная ситуация.

      Что известно о проведении выборов в Киеве?4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". 12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко уже 9 октября может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию. Он подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на эту должность. Согласно законодательству, очередные выборы мэра и Киевсовета должны пройти осенью 2020 года.

      blog_ava
      Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      262
      Автор: Анна Брыкова, Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Виталий Кличко Слуга народа Киеврада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией
      8 октября , 22:11 Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией
      Ірина Кошанська 403
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 октября , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 442
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 октября , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 158
      8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      8 октября , 21:01 8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      402
      Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      8 октября , 19:00 Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      Ірина Поліщук 523
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук