Почему выборы в Киеве оттягиваются: версия политолога

Борьба за кресло мэра Киева началась сразу после парламентской кампании. Тогда, когда команда президента Владимира Зеленского поняла, что имеет очень высокие рейтинги. Но в "Слуге народа" пока точно не определились с кандидатурой.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Рейтинг "Слуги народа" достаточно высок. Но у них нет внутрипартийного консенсуса. Там не определились с единым кандидатом в мэры Киева. Поэтому дата выборов может быть перенесена и согласована с общенациональными местными выборами по всей стране. И проведена также вместе с выборами в ОРДЛО,

– отмечает Николай Давидюк.

Николай Давидюк отмечает: соцопрос, который проводила группа "Рейтинг", свидетельствует, что трое возможных кандидатов имеют больше всего шансов: Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Сергей Притула. Но пока неизвестно, будет ли баллотироваться Ткаченко.

Александр Ткаченко ближе к олигарху Коломойскому, чем к президенту Зеленскому. Комбинация может измениться, если от "Слуги народа" будет баллотироваться кто-то другой, возможно, внепартийный и более близкий к президенту Украины,

– считает Николай Давидюк.

По мнению Давидюка, Кличко в подвешенном состоянии пытается рефлексировать на любые новости. Но расширить свой рейтинг не может, поэтому делает все возможное, чтобы он не снизился. Политолог отмечает: зима может обвалить рейтинги Кличко. В то же время на рейтинги властного кандидата могут повлиять различные факторы: неудачный госбюджет, олигархи или международная ситуация.

Что известно о проведении выборов в Киеве?4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". 12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко уже 9 октября может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию. Он подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на эту должность. Согласно законодательству, очередные выборы мэра и Киевсовета должны пройти осенью 2020 года.