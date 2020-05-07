Почему выплаты для медиков Киева за март и апрель отличаются
С 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. Согласно ей, медучреждения должны получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. По закону, местные власти больше не финансируют эту статью расходов.
Однако, к местным властям все же поступают жалобы относительно выплат, поэтому мэр Киева Виталий Кличко решил разъяснить ситуацию на своем традиционном брифинге, пишет 24 канал.
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За март медработники получили заработную плату, надбавки и премии еще из бюджета Киева. За апрель получат – от Национальной службы здоровья, поэтому такая разница с выплатами. Но мы всегда помогали и будем помогать тем, кто спасает наши жизни. Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы,
– рассказал он.
За апрель медработникам из бюджета Киева будут начислены дополнительные выплаты в соответствии с отработанным временем. Их получат медики некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи.
Обратите внимание! Всего с 1 апреля до конца года из бюджета Киева на доплаты медикам выделили 984 миллиона гривен.
- Для врачей – 4 тысячи гривен;
- Медсестер – 3 тысячи гривен;
- Медперсонала – 1 тысяча гривен.
Брифинг Виталия Кличко: видео
Что известно о надбавках для медиков
- Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.
- В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19 дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.
- В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.
- Впоследствии в Минздраве заявили, что правительство перечислило деньги во все регионы. Ответственные за задержку – органы местной власти, или главные врачи медицинских учреждений.
- Медики должны получить средства до 8 мая, а в регионах проведут расследование из-за задержки.