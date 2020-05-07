Почему выплаты для медиков Киева за март и апрель отличаются

С 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. Согласно ей, медучреждения должны получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. По закону, местные власти больше не финансируют эту статью расходов.

Однако, к местным властям все же поступают жалобы относительно выплат, поэтому мэр Киева Виталий Кличко решил разъяснить ситуацию на своем традиционном брифинге, пишет 24 канал.

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За март медработники получили заработную плату, надбавки и премии еще из бюджета Киева. За апрель получат – от Национальной службы здоровья, поэтому такая разница с выплатами. Но мы всегда помогали и будем помогать тем, кто спасает наши жизни. Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы,

– рассказал он.

За апрель медработникам из бюджета Киева будут начислены дополнительные выплаты в соответствии с отработанным временем. Их получат медики некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи.

Обратите внимание! Всего с 1 апреля до конца года из бюджета Киева на доплаты медикам выделили 984 миллиона гривен.

Для врачей – 4 тысячи гривен;

Медсестер – 3 тысячи гривен;

Медперсонала – 1 тысяча гривен.

Брифинг Виталия Кличко: видео

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