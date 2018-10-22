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      Почему выросли цены на газ: объяснения Кабмина

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      Повышение цен на газ
      Повышение цен на газ / 5.ua

      Увеличение цены на газ – это вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться.

      Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

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      В Кабмине отмечают, что Украина могла вернуться к кризису 90-х годов.

      Для этого стране необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. Без кредита МВФ страна оказалась бы на грани банкротства. В стране начался бы долларовый хаос и стремительный рост на товары и услуги. Государство вынуждено было бы сократить социальные программы и "заморозить" заработные платы и пенсии. Угроза вернуться в 90-е была бы реальной,
      – подчеркнули в сообщении.

      В Правительстве также рассказали о сложности переговоров с МВФ: кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. "При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна возрасти на 60%. Правительство на это не соглашался, приведя основной аргумент: доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ", – пояснили в Кабмине.

      Результатом годичных переговоров стал компромисс: вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 возрастет на 23,5%.

      "Это вынужденный шаг, чтобы страна могла дальше развиваться. Но государство защитит тех, кто нуждается в ее помощи – малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 года в Украине заработает монетизация субсидий", – добавили в Кабмине.

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      Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будут стоить 8550 гривен вместо 6900.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Тарифы на газ Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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