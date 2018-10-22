Почему выросли цены на газ: объяснения Кабмина

Увеличение цены на газ – это вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться.

Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

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В Кабмине отмечают, что Украина могла вернуться к кризису 90-х годов.

Для этого стране необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. Без кредита МВФ страна оказалась бы на грани банкротства. В стране начался бы долларовый хаос и стремительный рост на товары и услуги. Государство вынуждено было бы сократить социальные программы и "заморозить" заработные платы и пенсии. Угроза вернуться в 90-е была бы реальной,

– подчеркнули в сообщении.

В Правительстве также рассказали о сложности переговоров с МВФ: кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. "При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна возрасти на 60%. Правительство на это не соглашался, приведя основной аргумент: доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ", – пояснили в Кабмине.

Результатом годичных переговоров стал компромисс: вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 возрастет на 23,5%.

"Это вынужденный шаг, чтобы страна могла дальше развиваться. Но государство защитит тех, кто нуждается в ее помощи – малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 года в Украине заработает монетизация субсидий", – добавили в Кабмине.

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Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будут стоить 8550 гривен вместо 6900.