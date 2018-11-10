Почему задержали вице-премьера оккупированного Крыма Нахлупина и причастен ли к этому Аксенов
Адвокаты Виталия Нахлупина – вице-премьера Крыма, подконтрольного России, просят смягчить меру пресечения для задержанного. Чиновника задержали в Москве за взяточничество и будут держать под стражей в СИЗО до декабря.
По образованию он стоматолог, а впоследствии стал бизнесменом. Родом Виталий Нахлупин – из Макеевки Донецкой области, а управлять в Крым его отправил экс-президент Украины Виктор Янукович.
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После аннексии Крыма его команда поехала с полуострова, но Нахлупин остался, а в 2016 году стал вице-премьером в подконтрольном Кремлю Правительстве, в его руках – финансовые потоки из Москвы.
Нахлупин остался из-за того, что он нашел себе покровителей в Москве. Поэтому он продолжал контролировать финансовые потоки, соответственно ему подошла эта "переподконтрольность",
– сказала политолог из оккупированного Крыма Евгения Горюнова.
Нахлупин часто проводил семинары для крымских чиновников, а на переговорах к Аксенову обращался на "ты".
В 2014 году он задекларировал почти 49 миллионов рублей годового дохода (это около 740 тысяч долларов), а уже снизился до почти 2 миллионов рублей. Также на него записана одна квартира и 6 автомобилей.
Задекларированные доходы Нахлупина
Арестовали Нахлупина 17 октября и обвинили в систематическом взяточничестве, сумма – 5 миллионов рублей. В СИЗО он проведет около 2 месяцев. Бывший советник другого вице-премьера так называемого правительства Крыма Владимир Гарначук подозревает, что Москва ищет деньги, выделенные на строительство дорог в оккупированном Крыму. Его предшественника Олега Казурина также арестовали и тоже обвинили во взяточничестве.
Однако арест Нахлупина не означает, что стул зашатался и под Сергеем Аксеновым, ибо тот заручился поддержкой ФСБ России Бортникова. Аксенов уверяет, что давал российской спецслужбе даже собственные деньги для задержания взяточников.
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Должность Нахлупина Аксенов теперь разделил на две: за экономический блок будет отвечать Ирина Кивик, а распределять деньги будет Евгений Кабанов – один из крупнейших и самых скандальных застройщиков на полуострове.
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