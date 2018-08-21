Почему задерживается жидкость в организме: 6 причин

Если вам трудно надеть любимые джинсы или блузку, то не стоит сразу садиться на диету. Возможно, причина в том, что в организме лишняя жидкость.

Эти причины могут привести к задержанию жидкости в организме, пишет 24apteka.

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Неправильное питание

Отеки особенно заметны утром, если вы накануне вечером употребляли большое количество соленой, острой пищи, соусов, копченой рыбы, алкоголя, и тому подобное.

Лекарственные средства

Побочное действие некоторых лекарств может вызвать отеки в теле. Среди таких лекарств жаропонижающие, лекарства от высокого давления и оральные контрацептивы.

Гормональный сбой

То, что тело накапливает лишнюю жидкость, может свидетельствовать о гормональных нарушениях. Основными симптомами являются увеличение веса, вздутие живота, опухлость ног, запоры, слабость, бессонница.

Долгое сидение

Отеки могут возникать у тех людей, которые долго сидят неподвижно, к примеру, офисные работники или же те люди, которые долго путешествуют на самолете или автобусе.

Болезни почек

Отеки утром, боль в пояснице и проблемы с мочеиспусканием могут свидетельствовать о том, что в организме есть воспалительные процессы. При таких симптомах нужно посетить нефролога.

Проблемы с сердцем

Если вы заметили у себя такие симптомы, как нехватка воздуха, одышка, боль в сердце, слабость, а также отеки нижних конечностей, которые появляются вечером – это может говорить о сердечной недостаточности, пороке сердца. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обратитесь за помощью к специалисту.

Почему задерживается жидкость в организме

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