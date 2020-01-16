Почему задерживают социальные выплаты на детей в январе 2020: объяснение

Не все украинцы получили социальную помощь на детей. Причиной называют задержку средств из государственного бюджета.

Социальную помощь выплачивают обычно в первой половине месяца, около 10-13 числа. Однако некоторые родители пожаловались, что еще не получали пособия на детей в январе этого года. То же самое с жилищными субсидиями и льготами.

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Когда будут деньги?

В Министерстве социальной политики объясняют, что в начале нового бюджетного года могут задерживать выплаты.

Задержка сейчас в государственном бюджете. Как только Министерство получит средства из бюджета, социальную помощь сразу распределяют среди населения и пришлют.

Добавляют, что задерживают также выплаты жилищных субсидий и льгот в наличной форме. Минсоцполитики в течении первой недели января направило 4,1 миллиарда гривен на выплату социальных пособий. Однако этой суммы еще недостаточно, чтобы покрыть все потребности. Субсидии и льготы за декабрь выплатят в конце января. Дата выплаты соцпомощи на детей за январь пока не назвали.

Как изменился размер помощи на детей?

С января этого года меняется размер помощи при рождении ребенка:

Первый ребенок – 100 000 гривен (сразу 25 000 грн, и 2 083 грн ежемесячно в течении трех лет)

гривен (сразу 25 000 грн, и 2 083 грн ежемесячно в течении трех лет) Второй ребенок – 200 000 гривен (сразу 50 000 грн, и 4 166 грн ежемесячно в течении трех лет)

гривен (сразу 50 000 грн, и 4 166 грн ежемесячно в течении трех лет) Третий ребенок – 400 000 гривен (сразу 100 000 грн, и 8 333 грн ежемесячно в течении трех лет)

Накануне в правительстве хотели ограничить выплату этой помощи и выплачивать только семьям, чей доход не превышает 6 000 гривен в месяц. Однако, пока от этой инициативы отказались и продолжают выплачивать помощь всем родителям детей до трех лет.

Важно, что социальная помощь привязана к прожиточному минимуму. Поэтому с его увеличением 1 июля и 1 декабря, социальная помощь должна снова возрасти.



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В январе также изменился "пакет малыша". Эта единовременное пособие теперь будет составлять 5 тысяч гривен.

Также продолжает действовать услуга муниципальная няня. Государство будет возмещать расходы по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 гривен.

Кто такая муниципальная няня?Это компенсация за расходы родителей на няню для малолетних детей, если оба родителя вынуждены выйти на работу.

В январе также выросла помощь одиноким матерям:

для детей до 6 лет – 1 921 гривен;

для детей от 6 лет до 18 лет – 2 395 гривен.

Ранее в Министерстве политики заявили, что теперь они получили контроль над частью выплат населения, в частности тех, которые сейчас задерживают. Виталий Музыченко, заместитель Министра соцполитики утверждал, что это нововведение наоборот ускорит процесс выплаты. Предполагалось, что Минсоцполитики будет передавать средства из бюджета в течении 1-3 дней.