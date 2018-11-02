Почему занятия сексом полезны для здоровья: ответ ученых

Регулярные занятия сексом – это не только приятно, но и полезно для здоровья, так как он положительно влияет и на физическое состояние человека, и на психологическое. Кроме того, ученые признали занятия любовью универсальным лекарством от многих болезней.

Ученые отмечают, что регулярные занятия сексом оздоравливают организм. Соответствующее исследование опубликовали специалисты в журнале Bulletin of Experimental Biology and Medicine, передает Depo.ua.

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Специалисты утверждают, что секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов. По их словам, люди, которые занимаются любовью два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А – белка, который участвует в формировании иммунитета.

Кроме того, ученые доказали, что у сексуально активных мужчин снижается риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таким образом, секс положительно влияет на сердце и сосуды и даже образует новые капилляры.

Также, в исследовании говорится, что люди, которые часто занимаются сексом, становятся менее склонными к гриппу и простуде.

Исследователи добавляют, что регулярные занятия любовью могут даже заменить занятия в спортивном зале: во время секса работают десятки мышц, в частности и те, которые нельзя прокачать с тренером в спортзале.

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