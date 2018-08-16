Почему затопило ливневую канализацию Киева: в Гидрометцентре озвучили своеобразную причину

Ночью 16 августа Киев накрыла настоящая природная стихия. В Гидрометцентре заявили, что причиной коммунального коллапса в городе является "не интенсивность ливня, а засушливая погода накануне".

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Этой ночью центральные улицы Киева затопило дождевой водой, а деревья и столбы повалены ветром. Муниципальные службы до самого вечера ликвидировали последствия непогоды.

Огромные лужи и "реки" в центре города частично можно объяснить за счет предварительной засухи – листья на деревьях начали понемногу уже подсыхать и поэтому во время порывов ветра они интенсивно опадали и попадали в сливные системы, которые и так в Киеве не отличаются большой пропускной способностью,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Стоит добавить, что автомобильный тоннель возле станции "Дорогожичи" достаточно часто затапливает. Не стала исключением и эта ночь, когда был ураган.

В общем, в Киеве есть серьезная проблема с тем, что постоянно забиваются ливневые канализации, ведь часть из них уже устарела и нуждается в реконструкции. На пресс-конференции 16 августа в Киевсовете заверили, что сейчас начались работы по реконструкции канализации вокруг Киево-Печерской лавры.

Отметим, что справиться с последствиями непогоды коммунальщикам помогали диггеры – люди, которые идеально знают подземные ходы. Диггеры опускаются под землю, находят аварийные участки, сообщают об этом коммунальщикам и уже вместе устраняют проблемы.

Напомним, в ночь на 16 августа сильный дождь и ветер накрыли столицу всего лишь на 20 минут, но оставили после себя последствия – поломанные деревья, затопленные улицы, сорванные крыши летних площадок ресторанов и кафе.